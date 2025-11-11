En conversación con Canal E, el desarrollador inmobiliario Sebastián Orlandi aseguró que el mercado inmobiliario muestra una recuperación impulsada por el crédito hipotecario y la obra privada, aunque advierte un crecimiento desigual entre los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Recuperación del mercado y crédito hipotecario

Según Orlandi, “septiembre fue un mes muy bueno a nivel de escrituras tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires”, con más de 14.000 propiedades escrituradas en la provincia y 7.000 en CABA. El empresario destacó que “esto representa un crecimiento de entre el 30% y el 40% respecto a los años anteriores”, lo que refleja una recuperación progresiva.

El crédito hipotecario, ausente durante años, volvió a dinamizar el mercado. “En CABA, de esas 7.000 escrituras, entre 1.500 y 1.600 fueron con hipoteca, y en provincia más de 2.000”, detalló Orlandi, subrayando que “esas operaciones antes no existían a nivel argentino”. Sin embargo, advirtió que habrá que esperar los próximos meses para medir el impacto político en la evolución de las escrituras.

En cuanto a precios, el desarrollador explicó que “los valores vienen subiendo porque se está equilibrando la oferta y la demanda”. Hace unos años había 48 meses de inventario, mientras que hoy esa cifra bajó a unos 24 meses, lo que demuestra una absorción más rápida del stock disponible. Además, “el costo de la construcción está muchísimo más caro que hace dos años”, agregó.

Desigualdad territorial y obra privada en auge

Orlandi señaló que la falta de obra pública impactó de lleno en el sector: “Los despachos de cemento cayeron casi un 28% porque la obra pública desapareció”, aunque este año “la obra privada hizo que los despachos estén 8 o 9% arriba”.

El desarrollador explicó que el problema radica en dónde se está construyendo: “Hoy la obra privada se da más en barrios de clase media alta y alta, cuando lo que necesitamos es vivienda accesible”. Según Orlandi, los costos de construcción son similares en todas las zonas, pero los desarrolladores eligen los barrios con mayor poder adquisitivo.

También destacó los esfuerzos de planificación urbana: “El nuevo código urbano intenta incentivar proyectos en la zona sur de la ciudad con premios de espacio en la zona norte”, pero advirtió que “al mismo costo de construcción, el desarrollador prefiere construir donde ya existe la demanda”.

Entre los barrios más dinámicos mencionó a Retiro, Barrio Norte, Núñez, Villa Urquiza y Devoto, mientras que la zona sur sigue con menor movimiento. Para Orlandi, el desafío es continuar el desarrollo hacia esas áreas, ampliando la oferta habitacional.

Por otro lado, resaltó una tendencia global: la descentralización del trabajo y la vida urbana. “Hoy podés trabajar desde tu casa; hay oficinas en Núñez, Belgrano, Villa Urquiza, Devoto, Paternal… El centro se está descentralizando”, explicó. Esta transformación impulsa la demanda de barrios donde los habitantes puedan resolver su vida cotidiana cerca de su hogar: “La gente busca vivir en lugares donde tenga todo a 15 minutos: colegio, clínica, supermercado y buen entorno”.

