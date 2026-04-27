El Nuevo Banco del Chaco gana participación en el sistema financiero y consolida su rol en la economía regional

En medio de una profunda transformación del sistema financiero argentino, el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) logró consolidar su crecimiento y mejorar su posicionamiento relativo dentro del sector.

El estudio destaca que la entidad tuvo una gestión “altamente satisfactoria” durante 2025, un desempeño que cobra mayor relevancia al compararlo con el resto del sistema y al extender el análisis hasta marzo de 2026, período atravesado por la alta volatilidad y una política monetaria restrictiva.

En ese contexto, el banco no solo logró sostener resultados positivos, sino que también avanzó en variables clave como el crecimiento de préstamos al sector privado y la captación de depósitos, consolidando su rol como intermediario financiero en una etapa en la que las entidades dejaron de volcar recursos al financiamiento del sector público para enfocarse nuevamente en la economía real.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El crecimiento del Nuevo Banco del Chaco

Según el informe, el NBCH logró adaptarse con éxito a este cambio de paradigma, incluso en un escenario en el que muchas entidades registraron pérdidas en algunos meses de 2025. Esa resiliencia se refleja en la mejora de su posicionamiento dentro del sistema: entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la entidad avanzó en los rankings de activos, pasivos y patrimonio neto, al tiempo que incrementó su participación de mercado en los principales indicadores.

En particular, el banco pasó del puesto 29 al 25 en activos y patrimonio neto, y mejoró su participación en market share en la mayoría de las variables analizadas. En el caso del volumen de negocio -medido como préstamos más depósitos del sector privado-, avanzó del puesto 23 al 22, con una participación del 0,40% dentro del sistema financiero argentino.

Sin embargo, el informe plantea que las comparaciones en términos absolutos pueden resultar parciales si no se consideran las diferencias de escala entre entidades. En ese sentido, subraya que el NBCH, con presencia concentrada en la provincia del Chaco y una sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, compite con bancos de alcance nacional que operan en economías significativamente más grandes.

Para ajustar esa mirada, el análisis introduce un indicador que relaciona el volumen de negocio con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de las regiones donde opera cada entidad. Bajo ese enfoque, el desempeño del NBCH resulta aún más significativo: el banco alcanza un ratio del 10,08%, superando a entidades líderes del sistema como Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Galicia, entre otros.

Este dato refleja la fuerte incidencia del banco en la economía chaqueña, donde cumple un rol central como agente financiero, canalizando recursos hacia el sector privado tanto para inversión como para consumo. Además, el informe destaca que este desempeño se logró bajo parámetros de eficiencia operativa, lo que permitió sostener resultados positivos y potenciar el impacto del crédito en la economía local.

En términos de rentabilidad, el NBCH también mostró avances relevantes. A diciembre de 2025, se ubicó en el puesto 16 del ranking de resultados del sistema financiero argentino, con una participación del 1,43% sobre el total.

El informe concluye que la entidad no solo logró adaptarse a un nuevo entorno económico, sino que también fortaleció su posicionamiento relativo dentro del sistema financiero. Hacia adelante, el principal desafío estará en definir una estrategia de expansión que le permita sostener este crecimiento en un mercado cada vez más competitivo y con potenciales nuevos jugadores.

En ese escenario, el desempeño reciente posiciona al Nuevo Banco del Chaco como un actor relevante dentro del sistema, con un impacto que excede su escala y una fuerte vinculación con el desarrollo económico de su región.

José Ignacio Luis Simonella, Director de Formación Continua Universidad Católica de Córdoba, Presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, Consultor de empresas, bancos y cámaras empresarias en temas económicos y financieros, fue quien estuvo a cargo de realizar el informe sobre la performance y resultados del NUEVO BANCO DE CHACO.