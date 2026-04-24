29 de abril: Por qué Argentina celebra el Día del Animal y cómo el cuidado responsable se volvió una prioridad

En Argentina, el Día del Animal tiene una raíz profundamente local. A diferencia del resto del mundo, que celebra el Día Internacional de los Animales el 4 de octubre (en honor a San Francisco de Asís), nuestro país eligió el 29 de abril para conmemorar el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín.

Albarracín no sólo fue el fundador de la Sociedad Protectora de Animales, sino el principal impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), una pieza legislativa pionera que, ya a finales del siglo XIX, prohibía el maltrato. Su legado transformó la mirada de la sociedad: los animales dejaron de ser objetos para ser reconocidos como miembros fundamentales del hogar.

Un país "mascotero": las cifras de un vínculo inquebrantable

La herencia de Albarracín hoy se traduce en estadísticas que sorprenden a nivel global. Argentina se consolida como uno de los países con mayor penetración de mascotas en la región: 8 de cada 10 hogares: Actualmente, el 80% de las familias argentinas conviven con al menos un animal de compañía. 1 mascota cada 2 habitantes: La relación poblacional muestra que el vínculo es masivo; de hecho, en ciudades como Buenos Aires, ya hay más perros que niños menores de 14 años.

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El auge de la adopción: El cambio cultural es notable. Según relevamientos recientes, más del 90% de los dueños de perros y gatos prefieren la adopción por sobre la compra, reflejando un compromiso creciente con el rescate y la tenencia responsable.

De la protección al bienestar cotidiano

Este crecimiento en la población animal ha mutado hacia un concepto mucho más amplio: el bienestar integral. Para los argentinos, el "compañero de 4 patas" es un hijo o un hermano más, y su cuidado representa una prioridad absoluta. Ya no se trata solo de alimentación básica, sino de nutrición especializada, salud preventiva y confort.

En este contexto, la comunidad Libre de Perfil se suma a esta celebración entendiendo que el compromiso con una mascota requiere soluciones prácticas para el día a día.

Beneficios que celebran el vínculo

Para honrar el espíritu de esta fecha y facilitar el acceso a todo lo que una mascota necesita para una vida plena, Libre ofrece a sus miembros una red de beneficios estratégicos en los principales Pet Shops:

Nutrición de vanguardia: Descuentos en alimentos balanceados de alta gama, claves para la longevidad.

Salud y cuidado: Acceso a asistencia médica, productos de higiene y estética que garantizan el bienestar físico.

Equipamiento y recreación: Facilidades para adquirir desde accesorios de paseo seguros hasta juguetes que estimulan su desarrollo.

Celebrar el 29 de abril es, ante todo, un acto de conciencia. Desde la comunidad Libre, el objetivo es que ese homenaje no sea de un solo día, sino que se convierta en una herramienta constante para que cada integrante de la familia —tenga dos o cuatro patas— viva mejor.

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