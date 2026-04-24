Social Media Day Rosario 2026: tendencias digitales, IA y estrategias de contenido en la UCA

El evento que abre conversación sobre el futuro de la comunicación digital vuelve a Rosario con una nueva edición del Social Media Day, que cada año reúne a profesionales de la industria. El próximo 6 de mayo, la cita será en la Universidad Católica Argentina de Rosario, donde la Inteligencia Artificial, las estrategias de contenido, las redes sociales y las audiencias ocuparán el centro de una agenda marcada por casos reales y miradas en primera persona.

El evento propone un espacio de actualización profesional en torno a las principales tendencias digitales, incluyendo Inteligencia Artificial, redes sociales, audiencias, streaming y estrategias de contenido. El programa contará con la participación de representantes de agencias, medios y referentes del sector, quienes compartirán sus experiencias.

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La llegada del Social Media Day a Rosario está dirigida a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público interesado en la comunicación digital.

Los estudiantes podrán acceder a un 50% de descuento en sus entradas, enviando certificado de alumno regular a [email protected]. Asimismo, se encuentra disponible un beneficio del 30% de descuento para cámaras, medios y asociaciones, solicitando el código correspondiente.

Horarios, paneles y charlas: el detalle completo de la agenda del Social Media Day

La jornada del Social Media Day Rosario 2026 comenzará a las 08:30 con la acreditación de los asistentes, mientras que a las 09:00 se dará inicio formal al evento con la bienvenida a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli y un representante de la UCA, quienes presentarán los ejes principales de esta edición centrada en tendencias digitales e innovación.

09:10h: Panel de Comunicación, MKT y Publicidad en tiempos de IA

Luciano Paczel e Ivan Eblagon - APMKT

Claudia Strazza - Consejo de Publicidad de Rosario

Autoridades de UCA

09:40h Si la IA está en todo, ¿qué queda para el humano? Dirección en la era de la ejecución infinita

Nicolás Furfaro

10:00h Si la IA está en todo, ¿qué queda para el humano? Dirección en la era de la ejecución infinita

Florencia Fragalá - Arcos Dorados

10:20h Comercializar servicios en la era de la IA

Andrés Fiorotto - RUS Seguros

10:40h Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA

Agustín Mario Gímenez - aHGency

11:00h BREAK

11:30h El ecosistema como modelo: contenido, comunidad y negocio

Jorge Apezteguía, Bianca Aberastegui y Franco Lucero - Comunidad FAN

11:50h De la estrategia a la ejecución: guía práctica para campañas de Branded Content

María Victoria Pirraglia - Grupo Perfil

12:10h De un diario a una experiencia: qué hace competitivo a un medio en 2026

Vito Scaglione, Fernanda Merdeni, Lisandro Machain, Matías Salvatierra y Yoana Don - La Capital Multimedios - La Capital

12:30h Lo que las redes no pueden hacer (y un podcast sí)

Luciano Banchero - Posta

12:50h El Stream y el nuevo ecosistema de medios ¿Cómo diferenciarse entre tanta oferta?

El caso PRENDE , el stream de eltrece

Joaquín Urrutia - El Trece

14:00h CIERRE

El Social Media Day se posiciona como uno de los encuentros de referencia en la industria digital en Argentina, con ediciones realizadas en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, entre otras, convocando a miles de asistentes y destacadas marcas.

Acompañan el Social Media Day Rosario: RUS Seguros, Rosario Turismo, Municipalidad de Rosario, UCA, CACE, APMKT, EON, Consejo Publicitario Argentino, Círculo de Publicidad de Rosario y Bildenlex Abogados.

Las entradas para el evento pueden adquirirse en el sitio web oficial del SMDAY Rosario. La conversación en redes sociales se desarrollará bajo el hashtag #SMDayRos.

Además de Rosario, el evento también tendrá su edición en Buenos Aires el próximo 3 de junio, con sede en la Usina del Arte. Las entradas ya están disponibles en modalidad presencial y streaming a través de su sitio oficial.

El Social Media Day es un encuentro organizado por Digital Interactivo, bajo la dirección de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.