Llega el Social Media Day Buenos Aires 2026: el ecosistema de marketing, tecnología y comunicación

La nueva edición del Social Media Day Buenos Aires se celebrará de manera presencial el 3 de junio de 2026 en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires) de 13:30 a 19:30 hs.

A su vez, estará disponible de forma virtual para Argentina y todos los países de habla hispana. Este encuentro ha evolucionado más allá de su formato tradicional para convertirse en un ecosistema integral que conecta a profesionales, marcas, instituciones educativas y referentes del marketing, tecnología y comunicación.

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La edición 2026 está diseñada para que los asistentes integren herramientas prácticas, generen networking y desarrollen una nueva forma de pensar las estrategias digitales. Durante el evento, diferentes speakers expertos abordarán temas como: tendencias digitales, IA, redes sociales, audiencias, transformación digital e influencers.

El importante evento federal también se llevará a cabo en Rosario el 6 de mayo en la UCA Rosario. Otras ediciones que se realizarán a lo largo del país tendrán lugar en Mendoza en agosto; en Santa Fe y Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente; La segunda edición de Buenos Aires en octubre dentro del formato de la Tecweek.

Las entradas anticipadas ya pueden conseguirse a través del sitio web oficial con importantes descuentos. Además, habrá beneficios de un 30% off para cámaras y un 50% off en becas para alumnos y profesores universitarios y terciarios.

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente para quien quiera participar a través de la web completando el formulario.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante , Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.