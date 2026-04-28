Escapada a Concordia: actividades y guía completa para el fin de semana largo de mayo

Ubicada en el corazón del litoral entrerriano y a orillas del río Uruguay, la ciudad de Concordia despliega una agenda diversa que combina cultura, naturaleza y experiencias turísticas diseñadas para disfrutar en familia o con amigos. Gracias a su conectividad aérea de menos de una hora desde Aeroparque, el destino se posiciona como una opción estratégica para el primer fin de semana largo de mayo.

Desde el misticismo del Castillo San Carlos —que inspiró a Saint-Exupéry— hasta la adrenalina del automovilismo nacional, la ciudad invita a descubrir un patrimonio histórico y natural que se complementa con una oferta de bienestar y gastronomía regional de primer nivel.

Qué hacer en Concordia: Agenda para el fin de semana largo de mayo

Uno de los principales atractivos será recorrer el emblemático Castillo San Carlos, con visitas guiadas sábado y domingo de 9 a 19 horas. También el Sitio Histórico Naranjal de Pereda abrirá sus puertas con recorridos guiados de viernes a domingo de 16 a 18 horas.

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El Viernes 1 de mayo, a las 10:00 hs se realizará un Avistamiento de Mariposas en San Carlos, el punto de encuentro será en el acceso al parque, desde donde se iniciará un recorrido para observar distintas especies en su ambiente natural. La agenda además incluye el Circuito Arquitectónico Nocturno con Linterna, los días jueves 30 y el sábado 2, este último con ingreso a Casa Loyola -residencia familiar de 1918, hoy sede de una obra diocesana-.

En el plano deportivo, el Autódromo Ciudad de Concordia será sede de la tercera fecha del TC2000, completando un fin de semana que combina cultura, deporte, historia y adrenalina.

Historia, cultura y recorridos para descubrir

En el Parque San Carlos, conocido como el pulmón verde de la ciudad se encuentra el Castillo San Carlos, combina naturaleza y patrimonio en un entorno ligado al paso del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry. Allí, el universo de su obra “El Principito” invita a despertar la imaginación y redescubrir su historia. En el mismo predio, la revitalización del Naranjal de Pereda, con más de 300 años de historia, recupera parte del pasado productivo y cultural del lugar.

La ciudad también puede explorarse a través de la Ruta Argentina del Art Nouveau, que propone visitar edificios emblemáticos que reflejan este estilo arquitectónico.

Guía de termas en Concordia: relax y parques acuáticos en el Lago Salto Grande

El bienestar es parte esencial de la experiencia de esta ciudad que cuenta con tres complejos termales que combinan relax, naturaleza y recreación. El Complejo Termas Concordia ofrece piscinas de aguas cálidas y frías, hidromasajes y espacios pensados para el descanso.

Termas del Ayuí cuenta con un parque acuático que amplía las opciones recreativas para todas las edades. Por su parte, Termas Punta Viracho propone disfrutar de un entorno tranquilo con vistas al lago Salto Grande.

Aventura y naturaleza: pesca deportiva, senderismo y vuelos de bautismo

Las playas sobre el río Uruguay y el lago Salto Grande, rodeados de una naturaleza auténtica, invitan a conocer paisajes desde el agua a través de actividades náuticas, como los paseos en catamarán, o vivir la experiencia de la pesca deportiva responsable con guías.

Para quienes buscan adentrarse en la naturaleza, el turismo rural propone jornadas de días de campo, donde podrán realizar senderismo, cabalgatas y avistaje de aves en lugares imperdibles. Y para una mirada diferente, el turismo aventura con los vuelos de bautismo permiten descubrir Concordia desde el aire y apreciar su belleza desde una perspectiva única.

Del paseo costero a una obra clave para la región

La Costanera de Concordia es uno de los espacios más emblemáticos, que ofrece amplios paseos peatonales, miradores naturales y espacios verdes ideales para caminar, andar en bicicleta o simplemente disfrutar del paisaje. Además, la zona se ha consolidado como un atractivo polo gastronómico, con bares y restaurantes donde es posible degustar platos regionales, pescados de río y propuestas contemporáneas, todo acompañado por vistas privilegiadas al Río Uruguay.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande invita a conocer una de las obras binacionales más emblemáticas entre Argentina y Uruguay. A través de visitas guiadas gratuitas es posible explorar su funcionamiento, su aporte energético y su relevancia para esta región binacional.

Sabores que reflejan identidad

Los sabores de la región —pescado de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos— construyen una identidad gastronómica donde cada plato refleja la esencia de su tierra.

Recorrer los viñedos y bodegas locales es otra experiencia especial: entre hileras de vides se descubre el camino del vino desde la tierra hasta la copa. En cada degustación, cepas como Tannat, Merlot y Marselan revelan la identidad regional.

Las opciones culturales dentro de la ciudad se amplían con la visita a espacios tradicionales como el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, Museo de Artes Visuales, el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y el de Costa Ciencia, entre otros.

Concordia se posiciona como un destino ideal para una escapada, con propuestas que integran cultura, historia, naturaleza y adrenalina en un mismo fin de semana. Para más información, seguí las redes sociales de CompartiConcordia.