Jorge Brito, el banquero que sólo quiere jugar en la interna peronista

Mientras el peronismo kirchnerista trata de controlar una interna fratricida, especialmente desde otro lugar del justicialismo crece la posibilidad de un outsider que equilibre las cosas. Jorge Brito, el banquero que más de una vez se manifestó a favor del “equilibrio fiscal” aparece como una opción que pueda reunir voces muy diferentes y no conformes con la posibilidad de que la letra K —la de Kirchner y la de Kicillof— sea la que domine el panorama.

Brito, como en su momento Mauricio Macri, comenzó su trayecto como dirigente en el fútbol. Tal como el expresidente, es el miembro joven de una familia poderosa. Y también como él, presidió un club importante, con una gestión más destacable en lo institucional que en lo deportivo, River Play.

Allí, el dueño de Banco Macro empezó a tejer un perfil que seduce a diferentes sectores del justicialismo, aquello que en algún momento se llamó peronismo republicano y empezó a trazar un camino que puede terminar en una candidatura que sea la opción de centroderecha dentro del partido con mayor cantidad de afiliados. Por ejemplo, su relación con Sergio Massa no es igual a la que tenía su padre, mentor del exintendente de Tigre.

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No definió aún su candidatura. Pero en su entorno reconocen dos cosas: que la alternativa va creciendo y que Jorge Brito solo sería candidato en una interna contra un kirchnerista, como Axel Kicillof, lo que desmiente cualquier las versiones que lo sindican como el “dirigente racional” que busca Mauricio Macri para representar al PRO. Cerca del banquero sostienen que esa hipótesis debe descartarse

Un referente como Sergio Berni fue taxativo: “Me entusiasma la candidatura presidencial de Jorge Brito”, dijo en Modo Fontevecchia.