Peronismo 2027: el desorden libertario lo obliga a ser opción y Kicillof toma carrera

Los diálogos entre unos y otros se multiplicaron en el último mes. La crisis que atraviesa el oficialismo obliga a ordenarse a un peronismo que empieza a sentir que, con unidad y ampliación, la posibilidad de 2027 asoma. También es cierto que, cuando hay chances, la disputa interna por la candidatura puede recrudecer y hoy ningún dirigente tiene su nombre asegurado en la boleta.

“Si la elección fuese hoy, los votos no los tiene”, dice un importante peronista sobre la posibilidad de reelección de Javier Milei. Pero admite que el tiempo que le queda al gobierno puede ayudar a su recuperación. Hasta acá, ante cada conflicto, el líder libertario supo demostrar una recuperación casi milagrosa de su imagen y, por eso, nadie se anima a ensayar un resultado claro para el próximo año. Sin embargo, saben que alguna posibilidad asoma.

Axel Kicillof aparece como el candidato puesto. Sin embargo, su nombre aún debe atravesar la discusión interna. Aunque aglutine a distintos gobernadores y dirigentes, la pelea final será con Cristina Kirchner y Sergio Massa, quienes hoy prefieren mantenerse fuera de la escena pública.

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“No podés ser el heredero si estás peleado con tu mamá”, evalúa un legislador nacional con diálogo con la dos veces presidenta. El gobernador bonaerense no pide permiso y arma. Kicillof necesita llegar posicionado a la discusión interna como la contracara del ajuste de Milei, dispuesto incluso a competir en una interna.

Sergio Massa no lo admite, pero espera a que pase el mundial para “empezar a carretear”. El líder del Frente Renovador jugó en 2023 sabiendo que la elección era difícil. El objetivo en aquel entonces fue que el gobierno de Alberto Fernández terminara —y lo hiciera lo más ordenado posible—, asegurar la provincia de Buenos Aires y quitarle al PRO la posibilidad de regresar al poder.

Sin lanzar candidatos, el 1 de mayo habrá un acto en el que distintos dirigentes se reunirán para empezar a ampliar Unión por la Patria. Uno de los hombres de mayor confianza de Massa está entre los nombres que planean aglutinar a un “peronismo federal” que aún no habla de posibles postulantes, pero sí busca plantear que primero están las ideas. Los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, junto al armador porteño Juan Manuel Olmos, buscarán una foto con otros legisladores y dirigentes del interior el próximo viernes. “No nos podemos quedar siendo solo un partido del AMBA que nos lleve a una derrota segura en el balotaje”, dice uno de los referentes de este espacio.

En la escena pública irrumpió también el senador de San Juan, Sergio Uñac, quien pidió adelantar la discusión de candidaturas. Hay otros dirigentes que aparecen en los armados y que oscilan entre ser árbitros y artífices de un espacio ganador, o lanzarse como candidatos, aunque lo primero parece el destino más probable. Es el caso de Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja) y Gerardo Zamora (senador de Santiago del Estero).

Por afuera, pero arrimándose a las distintas tribus del peronismo, aparecen tres nombres que podrían ser parte de un Frente de Todos ampliado: Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot se mueven, aunque ahora más enfocados en la idea de un outsider, como Jorge Brito.

Pero esto no alcanza y en el peronismo también avanzan los diálogos con algunos radicales que no acompañan las ideas libertarias y con gobernadores que fueron aliados de Milei y ahora sufren las consecuencias económicas en sus provincias.

“Es con todos y es lo que hay. Peor es perder”, reconoce uno de los principales dirigentes de Unión por la Patria. El peronismo sabe que tiene que ordenarse mientras mira de reojo la debilidad oficialista.