Karina reforzó desde Suipacha el plan 2027 de su hermano Javier

Pese a la gran cantidad de problemas económicos, políticos y disputas internas a cielo abierto sobre sus hombros, Javier y Karina Milei creen que tienen 2027. Los dos vértices del triángulo de hierro ya trabajan bajo ese foco, con gestos y mensajes muy concretos para quedarse en la Casa Rosada otros cuatro años más y suceder al Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.

La secretaria general de la presidencia ya se calzó el traje de ordenadora del territorio bonaerense, encabezando una actividad en la localidad de Suipacha que se realizó el sábado desde la mañana hasta la tarde. La excusa fue el lanzamiento de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) de La Libertad Avanza. Con un dato que no pasó desapercibido: la presencia de integrantes de Las Fuerzas del Cielo (FDC) fue escasa.

El espacio político juvenil libertario que se mueve bajo la órbita de Santiago Caputo mantiene un enfrentamiento a gran escala con los dirigentes más representativos del karinismo. Una pelea que se trasladó a la Justicia hace dos semanas: Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y titular del partido bonaerense, denunció a tuiteros, presuntamente vinculados al espacio militante, por diversas agresiones en la red social X.

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Daniel “Gordo Dan” Parisini, representante de FDC, justificó los mensajes contra el legislador cuando le tocó referirse al hecho: “Si te insultan te la tenes que bancar”. También se dedicó a hacer chistes sobre la posición del legislador en torno a la problemática.

Se trata de una batalla sin control que se desató en medio del escándalo Manuel Adorni, jefde de Gabinete, y que la hermana del jefe de Estado no ignora. Es un tema que eclipsó la agenda libertaria. Sin embargo, no ejecutó acciones para suturar heridas y acercar las partes. Ayer, por caso, se mostró con el enemigo de las FDC, Pareja, un hombre de su extrema confianza. Además, estuvo Diego Santilli, ministro del Interior. Dos aspirantes a suceder a Axel Kicillof, gobernador bonaerense, por el sello violeta.

La hermana del jefe de Estado quiere que, antes de discutir postulaciones, el foco esté puesto en que el partido oficial despliegue mayor presencia territorial en cada uno de los 135 municipios del país en este recorrido a 2027. “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia”, expresó cuando le tocó tomar el micrófono y cerrar el evento. también señaló que esa transformación se va a lograr “con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

La reelección del economista está en el radar de la presidenta de la fuerza. Por eso mencionó que LLA cuenta “con un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei”. Y afirmó que ese objetivo será posible porque el espacio está haciendo “el trabajo que durante años nadie hizo”.

El diputado nacional fue otro de los oradores y confesó que el jefe del Poder Ejecutivo le hizo un pedido muy concreto. ganar la Provincia de Buenos Aires. “Estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Por eso nos encontramos hoy junto a más de 1500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío. Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios.”

Milei, esta semana, avanzó en la misma dirección. Porque dejó en claro que quiere continuar en su actual cargo. “No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”, explicó.