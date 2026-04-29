Diego Brancatelli: “Me enorgullece ser negro, peronista y del Conurbano”

—Se habló mucho de su llegada al programa de Georgina Barbarossa, en un contexto en el que Nancy Pazos fue desvinculada de su espacio. También se instalaron comparaciones entre el perfil de ella y el suyo. ¿Cree que su periodismo es más light, menos confrontativo que el de ella?

—No fui a sacarle el trabajo a nadie. Yo ya venía yendo los viernes porque ella había acordado no estar ese día. Después, sinceramente, desconozco qué pasó entre el canal, el gobierno y Nancy. Me sentí muy cómodo. Vengo de 10 años en Intratables, un programa muy exigente, donde muchas veces era el único contra todos. Eso me fortaleció. No sé si mi periodismo es más light. Al contrario, soy confrontativo y eso muchas veces me trajo problemas. Pero también hay que ser inteligente: saber cuándo hablar y cuándo callarse. Nadie es imprescindible, mucho menos en televisión. Si no era yo, iba a ser otro.

—Algunos colegas y dirigentes políticos cuestionan que su trabajo puede responder más a intereses que a criterios periodísticos. ¿Cómo responde a esas críticas?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

—Creo que lo que hay que hacer es transparentar el periodismo. Yo nunca oculté desde dónde opino ni cuáles son mis convicciones. Soy peronista y no me da vergüenza decirlo. Al contrario, me enorgullece ser negro, peronista y del Conurbano. Prefiero eso antes que quienes se dicen independientes y tienen intereses ocultos. El único interés que tengo es que a la Argentina le vaya bien, pero desde un modelo de país en el que creo. A mí no me compraron. Y eso a muchos les molesta.

—Basado en su formación peronista, quería saber cómo ve en este momento la discusión que se está dando de puertas abiertas en la sociedad entre cierto sector de La Cámpora y el gobernador Axel Kicillof, y su posibilidad de ser candidato a presidente.

—No me gusta que saquen estos conflictos a la luz. No ayuda en nada. Hoy, Axel es el único candidato fuerte que tiene el peronismo. Y este tipo de internas lo perjudican. Argentina necesita salir de esta situación y el peronismo tiene que construir una alternativa, pero pensando en la gente, no en los egos.

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—Hay otros periodistas militantes que están en las antípodas suyas, como Luis Majul, por ejemplo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

—La diferencia es que yo digo de frente desde dónde opino. No tengo problema en reconocerme militante. Para mí, militar es comprometerse con una causa. Hay militantes en todos lados: el Papa era militante de la fe, Juan Carr es militante de la solidaridad. Entonces, tengo a Eva Perón, a Perón, el escudo, Néstor, Cristina… Todos los libros de Perón. Esto no es una puesta en escena. Yo lo siento así. No entiendo por qué ser periodista te tendría que impedir tener convicciones. Y Majul no lo reconoce. Entonces la diferencia es que él viene con discursos repetidos como ‘Cristina, Cristina, Cristina’ y te quiere hacer creer que es un periodista independiente, que no está atravesado por ideologías. Entonces la diferencia no es que haya mejor o peor periodista, o un periodismo u otro: uno es un mentiroso y otro es alguien que te dice las cosas de frente.

—Tras la derrota del peronismo en las elecciones ante un outsider como Javier Milei, ¿cuál es la autocrítica que cree que debe hacer el peronismo, teniendo en cuenta que volvió a perder las elecciones y no tiene un candidato claro para 2027?

—Siempre se le pide autocrítica al peronismo, pero nunca a la derecha. Yo creo que el peronismo fue demasiado tibio. El que venga tiene que tener una postura mucho más firme. Hay que ir a fondo con lo que se cree, sin miedo a las críticas. No podés ir hasta la mitad y después retroceder. El próximo gobierno va a tener que tomar decisiones difíciles, pero con una convicción clara: defender a la mayoría y a los que menos tienen. Si no te achicas y no das un paso atrás, el peronismo puede volver a funcionar.

—Por un lado, le quiero preguntar: según su visión, ¿quién tiene que ser el candidato para las elecciones presidenciales y a gobernador del año que viene? Y, en caso de perder, ¿qué tiene que hacer el peronismo? ¿Es también tiempo de recambio de figuras?

—Hoy, el que mejor está posicionado es Axel Kicillof. Después hay otros dirigentes que me gustan, como Ricardo Quintela. Para gobernador, hay muchos intendentes con buena gestión que podrían dar el salto. Si el peronismo pierde, sería muy grave para el país. No solo para el espacio político, sino para los argentinos. Yo creo que la gente ya vio lo suficiente como para no repetir ese error.

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—Si tuvieras que elegir una sola opción, ¿Argentina campeón del mundo o el peronismo vuelve al poder?

—No, que el peronismo vuelva al poder. Mundiales van a haber muchos y yo soy re futbolero. El otro día me dijeron: Argentina campeón del mundo o Boca campeón de la Libertadores. Dije: no, Boca campeón de la Libertadores. De eso no tengo dudas. Pero el fútbol es algo tan efímero, el fútbol es algo tan menor. Cuando Argentina sale campeón de Qatar, 5 millones de argentinos salieron a las calles a gritar por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, y de esos 5, 3 millones de boludos votaron a Milei y se cagaron en los soldados de Malvinas. Yo no quiero que festejen los mileístas un título de Argentina. Entonces, cuando vuelva el peronismo, va a haber felicidad, va a haber fútbol para todos, va a haber fútbol gratis, va a haber un montón de cosas que al pueblo lo va a hacer feliz, y después el título llegará. Yo les puedo asegurar que, si el peronismo gana, por lo menos sabemos que vamos a llegar a fin de mes.

—Diego, porque me parece que va a ser el título, acaba de decir que fueron 3 millones de boludos los que votaron a Javier Milei.

—Boludos que votaron a Milei, fueron más millones todavía, no fueron 3 millones. creo que ganó con 11 millones, pero bueno es una forma de decir. Mucha gente tuvo varias oportunidades para reflexionar y aun así lo votó. Prefiero decir que se equivocaron. Ojalá en la próxima elección no vuelva a pasar.

—Por eso quería aclararlo, para que no quede planteado que fueron tres millones de boludos los que votaron a Javier Milei.

—No, no fueron 3 millones, fueron más millones, pero bueno, es una forma de decir. Hubo mucha gente que tuvo 3 veces para reflexionar y las 3 veces fueron y votaron a Milei. Realmente no entiendo, alguien te anticipa que va ir por vos, que te va a cortar derechos, que te va hacer sufrir, que te la va hacer pasar mal, que va a fundir a las empresas y a la industria nacional y vas y lo votas. ¿Qué es eso para vos?

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—No sé, usted es el entrevistado. ¿Considera que son boludos?

—Y me parece que te tenes que querer muy poco, no hay una definición, en Argentina es una palabra que usamos mucho nosotros. A mí me parece que se equivocaron y que fueron muy ignorantes, porque si realmente crees todo eso, tenés que llamarte a la reflexión. Después me dicen ‘ay no te enojes con los votantes, la culpa fue del peronismo’. Con escucharlo te das cuenta, cuando decía ‘entre mis sábanas, 500.000 likes’, te das cuenta que un tipo así no te puede gobernar. Digamos que no son boludos, se equivocaron, espero que ahora para la próxima elección no se equivoquen los boludos. Si queres un cambio, teñite el pelo, cambiate de sexo, ponete nariz, sacate nariz, ponete tetas, queres un cambio, hace otra cosa ¿Por qué nos cagas la vida a todos los argentino?

—Diego, agradecemos mucho su participación en este ciclo de entrevista y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—El principal consejo es que sean ustedes mismos. Que trabajen en lugares donde puedan decir lo que piensan, lo que sientes, que sean auténticos, aunque no coincidan conmigo si bancan a Mieli, Macri o quien sea, que lo hagan de frente. Y que tengan paciencia. El periodismo es un camino largo. No se desesperen por llegar rápido. Hay que laburar, aprovechar cada oportunidad y no bajar los brazos. Nunca sabés cuándo se te puede abrir una puerta importante.

Por Romina Urigh y Sol Cardozo

Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, Universidad del Sur de Buenos Aires.