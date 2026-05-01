En el marco del Día del Trabajador, Myriam Bregman encabezó un acto en el estadio cubierto de Ferro, en el que reunió a militantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y lanzó una convocatoria a "organizar la resistencia" contra el gobierno e derecha de Javier Milei. Aelentada por algunas encuestas, la última de Atlas Intel la situó con diferencia favorable entre imagen positiva y negativa, un porcentaje breve, pero con un detalle importante: es la única dirigente política a nivel nacional de ese sondeo que tiene saldo positivo.

Durante su discurso de cierre de la cita en Ferro, la legisladora de izquierda llamó a “organizar a miles y miles de simpatizantes” en todo el país, con el objetivo de profundizar la lucha social y avanzar en la construcción de una nueva fuerza política. En ese sentido, propuso impulsar comités en lugares de trabajo, estudio y barrios "para fortalecer la organización desde abajo".

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Myriam Bregman: “Le dije ‘gatito mimoso’ cuando todos se arrodillaban ante Milei”

Bregman planteó que su espacio buscará intervenir en distintos planos, incluido el electoral, pero descartó cualquier cambio de postura hacia estrategias más conservadoras: “Estamos lejos de moderarnos”, afirmó, y reivindicó que seguirán participando en movilizaciones y protestas contras las políticas libertarias como ocurre desde el inicio de la actual gestión.

Críticas al Gobierno y a la dirigencia sindical

En su intervención, Bregman cuestionó el rumbo económico y social del oficialismo, al que acusó de responder a intereses del poder económico. También advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida, con eje en los salarios, las jubilaciones y la precarización laboral.

“Vamos a dar batalla en todos los terrenos, incluso el electoral con una enorme campaña, pero estamos lejos de ‘moderarnos’ como quieren muchos. Si llegamos hasta acá fue porque no le votamos ni una ley a este gobierno y estuvimos en la calle desde el primer momento, poniendo el cuerpo en cada lucha de los trabajadores. Hicimos una enorme campaña contra la reforma laboral cuando los dirigentes opositores estaban de vacaciones y movilizamos por miles tanto en el aniversario del golpe genocida cómo en el día internacional de las mujeres", destacó Bregman.

Y agregó que “Tenemos que preparar una verdadera rebelión, una huelga general, que termine con esta situación que padecen millones con salarios y jubilaciones de hambre, pluriempleo, y precarización, mientras venden el país al mejor postor”.

Myriam dió cuenta de la enorme caída de popularidad del gobierno de Milei y denunció que “se está preparando un relevo para hacer un ‘mileísmo sin Milei’: hay más de un gatito mimoso del poder económico”, trayendo nuevamente su recordada frase del debate presidencial de 2023. Asimismo dio cuenta que “el peronismo también se prepara como relevo, un peronismo bien amaestrado que ya dió todo lo que tenía que dar y no tiene ningún programa alternativo al del FMI y los dueños del país”.

El discurso de Del Caño

Nicolás del Caño, por su parte, abrió el acto refiriéndose a la situación internacional y convocando a “una gran lucha antiimperialista e internacionalista, porque de lo contrario el capitalismo nos va a llevar puestos con sus guerras y genocidios”.

También participaron referentes de luchas emblemáticas como la que están llevando a cabo los trabajadores de FATE, docentes, trabajadoras de la salud y de industrias de la alimentación, entre otros, que denunciaron la aplicación práctica de “la reforma laboral esclavista” y denunciaron “la complicidad de la dirigencia de la CGT y todas las burocracias sindicales”, llamando a “recuperar los sindicatos para la lucha”.

Tomaron la palabra la joven Ariane Anemoyannis, de la organización Revolución Permanente de Francia, la médica Iara Salerno desde su embarcación en el Meditarráneo, miembro de la Flotilla a Gaza que fuera atacada por la armada israelí, Bruno Ghilga, de Brasil, y Antonio Páez, dirigente sindical de Chile.

Por la juventud, habló Luca Bonfante, secretario general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. El dirigente estudiantil hizo un raconto sobre la situación de la juventud e hizo hincapié en que “hay un importante sector que creía en que se podía salvar a través de la meritocracia y se empieza a dar cuenta que lo colectivo es el camino”, y llamó a construir “una juventud revolucionaria que acompañe a Myriam Bregman a construir un gran partido de la nueva clase trabajadora”.

Participación de referentes y mirada internacional

También tomaron la palabra trabajadores de distintos sectores, como la industria, la educación y la salud, quienes denunciaron el impacto de las reformas laborales y reclamaron mayor protagonismo sindical.

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El encuentro incluyó además intervenciones de referentes internacionales y de la juventud. Desde ese sector, se destacó la necesidad de construir una organización política que represente a nuevas generaciones afectadas por la crisis económica y laboral.

Con este acto, el espacio encabezado por Bregman buscó consolidar su base militante y proyectar una estrategia de crecimiento político, en un contexto marcado por el conflicto social y la discusión sobre el rumbo económico del país.

LB/HB