Shakira, Djs, dos millones de personas gratis en Copacabana... Esos lujos 'comunistas' de Brasil

Luna llena había en las playas de Río, con la icónica Copacabana albergando una multittud para escuchar más que ver a Shakira, que conomvió a Río de Janeiro, como años anteriores habían hecho en el mismo lugar Madonna y Lady Gaga. La cita esta vez reunió según las estimaciones locales unos dos millones de personas en un evento gratuito que extendía cuadras y cuadras de gente ávida por el show.

"Amo a Brasil" dijo la "Loba", el apodo con el que la habían promocionado en el megaevento organizado por la Alcaldía de Río, que duró unas dos horas e incluyó antes la participación de DJs, y hasta dos leyendas de la música brasileña como Caetano Veloso y María Bethania.

Con alrededor de una hora de retraso respecto al horario anunciado, Shakira apareció sobre una tarima vestida con los colores brasileños, en medio de la ovación de la multitud.

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Shakira hizo bailar a todos en Copacabana. (FOTOS AFP)

"Dos millones de personas. La Loba hizo historia en Rio", publicó en X el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, que en marzo pasado reemplazó al renunciante Eduardo Paes (ambos del PSD), ya que este planea aspirar a la gobernación del estado e incluso muchos lo mencionan como posible vice de Lula en las elecciones presidenciales de octubre de este año.

"¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa", saludó a su gente Shakira, en impecable portugués y sobre un monumental escenario que medía 1.345 metros cuadrados.

Caetano Veloso y María Bethania, invitados

Además de interpretar éxitos como "Hips don't lie", "La bicicleta", "La tortura" y "Estoy aquí", sumó las participaciones de los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, leyendas de la música popular de Brasil, y la estrella pop brasileña Anitta, con quien bailó funk de estilo local.

Con diez cambios de vestuario, la colombiana de 49 años emuló los pasos de Madonna, que actuó en estas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025.

La creadora del himno mundialista "Waka Waka" tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas ocasiones desde 1996.

"Ama mucho a Brasil y ese amor que ella tiene por nosotros, lo tenemos nosotros por ella", dijo Graciele Vaz, de 43 años, que durmió en la playa tras viajar el viernes desde el balneario de Paraty, a unas cuatro horas de Rio. La mujer llevaba en su espalda un gran tatuaje con el nombre de Shakira sobre la figura de una loba, símbolo de la gira "Las mujeres ya no lloran".

Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, Shakira inauguró esta gira, la primera que hacía en siete años y que ya se coronó con el récord Guinness a la de mayor facturación de un artista latino.

"Lobacabana", a pleno

Enormes carteles con el rostro de Shakira tapizaron Rio en los últimos días. En Copacabana -rebautizada "Lobacabana"- los vendedores abarrotaron la arena y la calle ofrecían desde abanicos, gorras y camisetas hasta frasquitos con "lágrimas de Shakira", un guiño al título de la gira.

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammy y 15 Grammy Latino, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como la "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y con el que cerró el megashow de este sábado.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.

El año pasado, al día siguiente del concierto de Lady Gaga, la policía anunció que había frustrado un atentado con bomba planeado por un grupo que "difundía discursos de odio", en particular contra la comunidad LGBT. La alcaldía de Rio estimó que el evento de este año inyectaría en la economía de la ciudad más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares).

AFP/HB