Boggiano se tiró sobre las granadas: "Empresa que no funciona se funde, periodistas inconscientes y a Adorni le tienen pánico"

Juana Viale estuvo a la cabeza debido a una molesta bronquitis que afectó a Mirtha Legrand en la Mesaza de los sábados en Canal 13. No obstante, el debate sostenido anoche por el economista Miguel Ángel Boggiano, el conductor Julián Weich y las periodistas Luciana Geuna y María O'Donnell fue al rojo vivo y reflejó la realidad que se discute en tantísimas "mesazas" de todo el país.La trama no dejó tema sin tocar: Weich habló de su negocio, que debió cerrar "porque no se vende nada"; las periodistas se refirieron a la realidad que vive la prensa ante los insultos diarios del presidente Javier Milei; y Boggiano, desde la óptica de la "economía austríaca", intentó sostener el discurso libertario, que no admite sensibilidades y suena a menudo hasta despiadado.

Y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, al que defendió de manera enfática, sostuvo que "le inventan deudas y fantasmas patrimoniales porque no tienen de dónde agarrarlo", lo calificó como "el tipo más transparente que conozco", y sobre las denuncias que se investigan en la Justicia sobre su presunto enriquecimiento ilícito aseguró "me parecen operetas de cuarta; si tuviera deudas, sería un problema privado, no público, revisan facturas de hace diez años para tratar de ensuciar a un tipo que está cambiando la historia del país".

"A Adorni le tienen pánico..."

"Es el ensañamiento del fracaso contra el éxito. Como no pueden criticar el superávit, le cuentan a Adorni los centavos de su economía personal", agregó Boggiano, indicando que "(a Adorni) lo acusan de todo porque le tienen pánico a su capacidad de comunicación; es el mejor escudo que tiene el Presidente".

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El economista afirmó sin medias tintas que "la empresa que no funcione deberá cerrar", sin atender a las cuestiones sociales del desempleo "prefiero familias afectadas por eso que a millones pagando precios caros", sostuvo. Asimismo, acusó a "muchos periodistas de operar con una inconsciencia total" y de "pegarle al que intenta arreglar el desastre, no al que lo provocó".

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Boggiano firme con Adorni

Respecto a Manuel Adorni, a quien defendió de manera enfática, sostuvo que "le inventan deudas y fantasmas patrimoniales porque no tienen de dónde agarrarlo" y lo calificó como "el tipo más transparente que conozco".

Sobre las denuncias que se investigan en la Justicia, afirmó: "Me parecen operetas de cuarta sugerir que hay algo oscuro en sus cuentas; si tuviera deudas, sería un problema privado, no público. Revisan facturas de hace diez años para tratar de ensuciar a un tipo que está cambiando la historia del país".

"Es el ensañamiento del fracaso contra el éxito. Como no pueden criticar el superávit, le cuentan los centavos de su economía personal", agregó, indicando finalmente que "lo acusan de todo porque le tienen pánico a su capacidad de comunicación; es el mejor escudo que tiene el presidente".

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Debido a estas declaraciones, el tema no tardó en ser tendencia en las redes sociales, en particular en X (ex Twitter) donde se replicaron los dichos de los invitados.

Durante la cena televisada, los usuarios de esta red social no dejaron de lado sus opiniones. Luego de que Weich hiciera su planteo con respecto a la falta de trabajo, estuvo un rato sin intervenir y se dedicó a observar el ida y vuelta entre Geuna, O'Donnell y Boggiano.

En tanto, respondió un posteo en el que una usuaria lo mencionaba "Che, que alguien le avise a @juanaviale1 que está @Julyweich #Mesaza Qué vergüenza", este lo citó y comentó "Prefiero callar!", dejando ver su enojo y evitando llevar el debate a una situación más incómoda. Otra "tuitera" citó este comentario de Weich y agregó: "Julián representando a la mayoría de los argentinos".

MG/HB