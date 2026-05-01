El 1 de mayo no es solo el Día del Trabajador, ni un fin de semana largo para una escapada turística. Para un puñado de hinchas desparramados por la Argentina y el mundo y concentrados en las zonas porteñas de Chacarita (donde nació), Villa Crespo, Colegiales, San Martín y toda la zona de influencia que une estos barrios, el 1 de mayo es feriado nacional inamovible, más allá de las luchas obreras: es el cumpleaños de Chacarita Juniors. El club de barrio que nació en una calle de tierra, que tiene la camiseta más linda del mundo (reconocida hasta por los hinchas que no quieren nada al club y elogiada por el mismísmo Roberto Fontanarrosa en su libro No te vayas campeón), que tiene un título de Campeón Metropolitano y en su gloriosa historia, haber bailado al mejor Bayern Munich de la historia en 1971 en la Copa Joan Gamper, que organizó el Barcelona.

Se cumple un siglo del primer ascenso de Chacarita Juniors

Chacarita Juniors cumple 120 años. Nació en 1906, cuando un grupo de adolescentes amigos, que formaban parte del desaparecido "Club Atlético Defensores de Chacarita", decidieron separarse para fundar una institución donde pudieran desarrollar su entusiasmo con mayor libertad. José Manuel Lema fue parte fundamental en aquella fundación, y también se sumó a la reorganización que se produjo años más tarde. “La fecha de fundación fue el 1 de mayo de 1906, efectuada por un grupo de muchachos que formaban parte del “Club Atlético Defensores de Chacarita”, luego desaparecido. Tuvo origen la actitud por ellos asumida, en la despreocupación de las autoridades del club, hacia los clubes de divisiones inferiores, que no tenían otro interés que el de organizar partidos para su primer(a) escuadra. Ante tal situación decidieron separarse del club Defensores de Chacarita, para constituir otro en la misma barriada en el que pudieran desarrollar con más eficacia su entusiasmo por el juego del fútbol y al mismo tiempo que fuera un centro de actividad social”, contaba José Manuel Lema, en una vieja revista partidaria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los orígenes y la refundación necesaria

En aquellos primeros días, el club era una expresión de pura juventud. Su primer partido oficial, un empate 0 a 0 contra Victoria Juniors el 20 de mayo de 1906, se disputó con una camiseta blanca con el escudo en el bolsillo izquierdo en un field en Muñecas y Dorrego. Antes de adoptar la definitiva tricolor, Chacarita vistió blusas rojas y blancas por mitades en 1907 y hasta una casaca a rayas verdes y blancas con pantalón azul en 1908.

Sin embargo, tras un periodo de crisis y casi disolución entre 1912 y 1913, el club necesitó una reorganización definitiva, que se concretó el 20 de agosto de 1919 en un comité socialista. Allí se recuperó el sello original y se sentaron las bases para su afiliación a la AFA y su ascenso a Primera División en 1924. Por aquellos días se usaba una camiseta a veces celeste, a veces azul. Pero Chacarita necesitaba un sello de distinción que lo diferenciara de entre los clubes argentinos, Fue en esta etapa donde se definieron los colores definitivos: el rojo, el blanco y el negro, elegidos a partir de una tela que iba a ser un vestido y terminó convirtiéndose en el sello de identidad un sentimiento. La idea de buscar una identidad diferente fue de los dirigentes Nicodemo Perticone y Nicolás Caputo, pero fue este último quien señaló que debían usar los colores de aquella camiseta que mamá Perticone había hecho con aquella tela...

"Se agrandó Chacarita": el mito de 1948

Una de las frases más instaladas en el habla cotidiana de los argentinos tiene un origen estrictamente futbolístico. Contrario a lo que se cree, "Se agrandó Chacarita" no nació con el título de Campeón Metropolitano de 1969, sino mucho antes, el 9 de mayo de 1948. Aquella tarde, en San Martín, el funebrero vencía a Boca Juniors por 2 a 1 cuando el partido se complicó: el arquero Segundo Díaz se lesionó y pasó a jugar de wing, mientras el delantero Busico ocupó el arco. Y Humberto de Luca fue expulsado por protestar.

La frase “Se agrandó Chacarita” cumple 75 años

Chacarita resistió dos penales pateados por el Atómico Mario Boyé —que dieron en el palo— y terminó goleando 5 a 1 con tres goles de Francisco Campana que ese día cumplía 23 años y luego sería jugador xeneize. El diario Noticias Gráficas tituló la hazaña con la frase que quedaría para la eternidad, gracias a la idea de un linotipista que tuvo que cambiar el título a último momento: “¿Y qué le vas a poner? Se agrandó Chacarita!” dijo, y se consagró.

Bienvenido Chacarita, al fútbol se juega así

El punto más alto de la gloria deportiva llegó cuando Chaca se consagró Campeón Metropolitano em 1969. Bajo la conducción técnica de figuras como Argentino Geronazzo (en la formación del ciclo), Federico Pizarro (que renunció por desavenencias con los jugadores), un interinato del hoy mítico Juan Manuel Guerra y luego Víctor Rodríguez (que dirigió la semifinal y la final), Chacarita rompió la hegemonía de los "cinco grandes" con un estilo de juego que priorizaba el trato de la pelota y la ocupación de espacios. Al decir de Angel Marcos, “salvando las distancias, como el Barcelona” de Lionel Messi.

Chacarita Juniors, el equipo de barrio que bailó al Bayern Munich, cumple 117 años

El 6 de julio de 1969, en la cancha de Racing, Chacarita vapuleó a River Plate por 4 a 1 en la final, marcando un récord de diferencia de goles en finales que tardó décadas en superarse. Aquel equipo de "próceres" como Ángel Marcos, Juan Carlos Puntorero, Horacio Neumann y Carlos María García Cambón demostró que se podía salir campeón jugando al fútbol con inteligencia y elegancia. "Bienvenido Chacarita, Al ftúbol se juega así", tituló Juvenal en la revista El Gráfico, como antes Dante Panzeri en la revisa Así había dicho "Que Dios te lo pague, Chacarita".

La mística de ese plantel era tal que se defendían con la pelota, utilizando incluso la ley del offside de manera dinámica para neutralizar a los rivales. Aquel Chaca del 69 prolongó su ciclo virtuoso por tres años, siendo semifinalista del nacional de 1970 y ganándole con baile al Bayern Munich de estrellas como Zepp Maier y Franz Beckembauer por 2 a 0 en el Camp Nou, en un partido que pudo ser goleada.

El mundo a sus pies

La prensa española calificó la actuación como un "baile" táctico, donde los alemanes no lograron sacarle la pelota a los argentinos.

Este éxito internacional consolidó la identidad de un club que ya se sentía cómodo en su casa de Villa Maipú, San Martín. Tras haber perdido sus terrenos en Villa Crespo en la década del 40 por una gestión vil de Atlanta, Chacarita se mudó y construyó su estadio en un tiempo récord de 141 días, inaugurándolo el 8 de julio de 1945.

El tercer feriado del calendario chacaritense: el "Día del Hincha"

Para el hincha de Chacarita, el club es mucho más que un pasatiempo, que una simpatía; es "vivir la vida en función de los partidos". Esa fidelidad tiene un hito particular: el Día Nacional del Hincha de Chacarita, celebrado cada 26 de marzo en recuerdo de una tarde de 1994, cuando en un partido contra Almagro los simpatizantes se sacaron sus propias camisetas para dárselas a los jugadores, ya que el equipo no tenía casaca titulary los diseños de las camisetas alternativas eran predominantemente blancas y se confundían en el campo de juego. Dicen los memoriosos que a aquel equipo que jugaba como hinchas sólo le faltaba ponerse la camiseta de la hinchada para sellar el pacto de amor eterno con los fans.

A 120 años de su fundación, Chacarita Juniors sigue siendo el "Sexto Grande", como lo definió un sabio del fútbol argentino, Ernesto Duchini. Tan grande como para albergar entre sus filas a humoristas populares como Carlitos Balá o Toti Ciliberto y a un actor de culto como Héctor Alterio. Al jubilado de las marchas contra los recortes del PAMi Carlos Alberto Dawlowfki y haber tenido en sus divisiones inferiores gracias a los buenos oficios de su padre al propio Javier Milei, de tener a un gran escritor de telenovelas y periodista como Enrique Torres, al relator de América, José María Muñoz y hasta al actor Leandro Sandonato, que interpreta a Ruperto Mosca en El Eternauta, entre sus hinchas.

Más allá de los vaivenes deportivos del último medio siglo, el club conserva la memoria de sus ídolos, desde el goleador histórico Renato Cesarini, hasta Carlos María García Cambón —el hombre del récord de cuatro goles a River en su debut en Boca—, pasando por Mario Rodríguez, Carlos Leeb, Enrique Borrelli, Francisco Campana, Roberto Isaac López y tantos otros jugadores que vistieron la camiseta tricolor. Chacarita mantiene viva la utopía de volver a los primeros planos del fútbol argentino, siempre fiel a su amor por la pelota: "al fútbol se juega así".