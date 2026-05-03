Brote infeccioso letal en un crucero de lujo que salió de Usuhaia: ya hubo dos viajeros muertos y uno está muy grave

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de Sudáfrica confirmaron este domingo un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo del crucero polar MV Hondius. El buque, operado por la compañía holandesa Oceanwide Expeditions, realizaba el trayecto desde Ushuaia, Argentina, hacia Cabo Verde cuando se detectaron los primeros casos.

Según informó el portavoz sudafricano Foster Mohale a la agencia de noticias AFP, uno de los pacientes evacuados a Johannesburgo dio positivo por hantavirus, una familia de virus transmitida principalmente por roedores a través del contacto con su orina, excrementos o saliva. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierte que este patógeno puede causar fiebre hemorrágica y complicaciones respiratorias letales.

Víctimas fatales y respuesta de a OMS

El brote se cobró la vida de un pasajero de 70 años, quien falleció mientras el barco navegaba por el Atlántico. Su cuerpo permanece en la isla de Santa Elena, territorio británico de ultramar. Su esposa, de 69 años, también presentó síntomas y fue trasladada de urgencia a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. Aún se desconocen sus nacionalidades.

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Hantavirus: advierten por la falta de investigaciones

Un tercer pasajero, un hombre de nacionalidad británica de 69 años, se encuentra actualmente ingresado en la unidad de cuidados intensivos en la misma ciudad sudafricana. Ante la gravedad de la situación, la OMS declaró estar al tanto de los casos y confirmó que se está llevando a cabo una "respuesta internacional coordinada de salud pública" para contener el brote e investigar el origen del contagio.

El crucero MV Hondius partió desde Ushuaia.

El itinerario del MV Hondius

El buque, que tiene capacidad para 170 pasajeros y 70 tripulantes, fue localizado este domingo frente al puerto de Praia, en la capital de Cabo Verde, según sitios de seguimiento marítimo. El itinerario del crucero polar incluía salidas desde el puerto argentino de Ushuaia con escalas programadas en las islas Georgias del Sur y Santa Elena.

La OMS advierte que el conflicto empeora la crisis de salud en todo Medio Oriente

Antes de continuar su viaje hacia las Islas Canarias, en España, debaten si dos pasajeros también enfermos deberían se puestos en aislamientos en un hospital de Cabo Verde.

Mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas entre la tripulación, los pasajeros permanecen a bordo de la embarcación.

MEG / EM