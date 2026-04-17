Hantavirus: advierten por la falta de investigaciones.

Especialistas en salud pública y científicos de distintas universidades alertan sobre la falta de investigaciones en torno al Hantavirus, una enfermedad que, aunque presenta brotes focalizados, mantiene una alta tasa de mortalidad y múltiples interrogantes sin resolver.

El virus es transmitido principalmente por roedores silvestres —en la Argentina, el más conocido es el “ratón colilargo”— a través de partículas presentes en su orina, saliva o heces que se dispersan en el aire. La infección puede derivar en el síndrome pulmonar por hantavirus, una patología que evoluciona de forma rápida y puede resultar fatal si no se detecta a tiempo.

A pesar de su gravedad, expertos advierten que los estudios disponibles son insuficientes. “Falta financiamiento sostenido para comprender mejor cómo se comporta el virus, cómo muta y cuáles son los factores que desencadenan brotes”, explicó un investigador del sistema científico nacional. Esta carencia impacta directamente en la posibilidad de desarrollar tratamientos específicos o una vacuna efectiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro de los puntos críticos es la vigilancia epidemiológica. Si bien existen registros oficiales, los especialistas sostienen que podría haber subdiagnóstico, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso al sistema de salud. Esto impide dimensionar con precisión la magnitud del problema.

En paralelo, crece la preocupación por el impacto del cambio climático. Las variaciones en la temperatura y las lluvias pueden modificar los hábitats de los roedores, aumentando el contacto con humanos. “El riesgo no es estático: cambia con el ambiente, pero la investigación no avanza al mismo ritmo”, señalan desde el ámbito académico.

Frente a este escenario, los especialistas reclaman una estrategia integral que incluya mayor inversión en ciencia, campañas de prevención y capacitación en el sistema sanitario. Entre las principales recomendaciones se destacan ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, evitar barrer en seco en zonas con posible presencia de roedores y mantener condiciones de higiene adecuadas.

Mientras tanto, el hantavirus continúa siendo una amenaza latente. La falta de investigación, coinciden los expertos, no solo limita las herramientas para combatirlo, sino que deja abierta la puerta a nuevos brotes sin una respuesta preparada.