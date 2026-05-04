Myriam Bregman: "Milei es un presidente formado en 140 caracteres, debería formarse un poquito más"

La diputada nacional Myriam Bregman criticó a Javier Milei al asegurar que “es un presidente formado en los 140 caracteres” y que “debería formarse un poquito más”.

“Es un presidente formado en los tuits, en los 140 caracteres, donde para denostar a la izquierda, la derecha utiliza este tipo de berretedas. Pero él se supone, ya que aspira a un premio Nobel, tiene aspiraciones más importantes, debería formarse un poquito más”, sostuvo la legisladora del Frente de Izquierda.

Passalacqua criticó a la Nación por la crisis yerbatera: "Esta desregulación no es libertad"

¿Por qué Milei le gritó “asesina”?

“Decirles a los trotskistas que son lo mismo que Stalin, que los crímenes de Stalin pueden ser sumados al trotskismo, la verdad que es una barbaridad. Porque el propio Trotski fue víctima de Stalin”, explicó Bregman.

“Milei me empezó a gritar ´asesina´ porque yo le estaba diciendo que habían venido a bancar a Adorni, que estaba acusado de corrupción lo cual ya era vergonzoso”, contó en declaraciones a Splendid Radio AM 990.

“Creo que se molestó porque le señalé que había venido con todo el gabinete del PRO. Porque miré para arriba y además de Scioli, a quien le pregunté si se consideraba anticasta y libertario porque Scioli es otra burla a la historia, y estaba todo el gabinete del PRO”, agregó Bregman.

Y luego completó: “Estaban Caputo, Sturzenegger, Santilli, y decían ´somos libertarios y venimos a cambiar este país´. Se enojó un poquito y nos empezó a decir ´asesinos´ por esta cosa tan burra que a veces se la dejan pasar”.

“Acusarte de que mataste 150 millones de personas. A mí nunca me parece algo muy liviano”, concluyó Bregman.

Benito Fernández a Milei: "Echarnos la culpa a los diseñadores me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida"

Cuál es la palabra que califica al gobierno según Bregman

“Desconexión va a ser la palabra que califique a este gobierno. Yo estoy segura de eso”, afirmó Bregman.

“Si vos sumás todo, incluso sentar a Adorni, ahí a hacer el ridículo es una desconexión muy grande”, insistió la diputada nacional.