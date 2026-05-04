A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 4 de mayo de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 4 de mayo

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy lunes 4 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 4 de mayo el dólar blue hoy cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Cepo cambiario y ahorro en dólares: la advertencia de Cavallo sobre la falta de inversión en Argentina

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, lunes 4 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 4 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.437,50 para la compra y $1.448,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 4 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy lunes 4 de mayo a $1.492,90 para la compra y $1.494,10 para la venta.

La inflación de alimentos en abril llegó al 1,7%: qué productos subieron más

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 4 de mayo en $1.486,60 para la compra y $1.486,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 4 de mayo a $1.839,50 como referencia de dólar.

La empresa favorita del Gobierno se expande: 60 empleos y 15 locales nuevos

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 545 puntos básicos este lunes 4 de mayo.