La empresa favorita del Gobierno se expande: 60 empleos y 15 locales nuevos

Luego de meses de fuerte controversia por su reconversión productiva, la reducción de personal y el avance de importaciones desde Asia, la histórica fabricante de termos Lumilagro anunció un plan de expansión que incluye la contratación de 60 nuevos empleados y la apertura de 15 locales en todo el país.

La compañía quedó en el centro del debate económico en los últimos meses tras modificar su estrategia, incorporando importaciones desde China y reestructurando su operación local. Ese proceso fue posteriormente tomado por el Gobierno nacional como ejemplo de adaptación empresaria frente al nuevo escenario de apertura económica.

Tras 83 años, Lumilagro deja de fabricar en Argentina por la importación de termos de China

El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial, en el que la empresa detalló que las nuevas incorporaciones estarán destinadas a áreas de atención al cliente, logística y operación de los futuros puntos de venta. Según informó, el plan responde al crecimiento registrado en los últimos meses.

“Gracias al récord de ventas que tuvimos a partir del nuevo Termo Pampa, que se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate, hoy anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados”, señaló la firma.

Además, Lumilagro anticipó que abrirá tiendas propias en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta antes de fin de año. Los primeros avisos laborales ya comenzaron a circular en redes sociales, en particular para el local que la empresa inaugurará próximamente en el Shopping OH! de Recoleta.

El director ejecutivo de la compañía, Martín Nadler, defendió el nuevo esquema de negocios y vinculó el crecimiento al cambio de estrategia. “Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo”, afirmó.

El plan de expansión anunciado se presenta como la primera fase de una expansión más amplia. Según indicó Nadler, la estrategia incluye el lanzamiento de nuevos productos, mayor presencia en todo el país y la consolidación de las exportaciones.

Desde la empresa vinculan este crecimiento al desempeño del Termo Pampa, un producto diseñado específicamente para el consumo de mate que, aseguran, fue clave para alcanzar un récord de ventas en los últimos meses.

Una reconversión que generó debate

El giro de la empresa comenzó en 2025, cuando Lumilagro anunció, en julio de ese año, que empezaría a importar parte de su línea desde China, marcando un quiebre en su historia de más de 85 años de producción local, en medio del nuevo contexto económico impulsado por el Gobierno

La decisión derivó en una fuerte discusión pública, especialmente por la reducción de personal y el impacto de la apertura comercial sobre la industria nacional. En ese contexto, Nadler sostuvo que la compañía debió adaptarse a un escenario más competitivo.

El caso rápidamente escaló al plano político. El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó a Lumilagro como ejemplo durante una exposición en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para contrastarlo con otras empresas afectadas por la competencia externa.

“Hay empresarios que toman una actitud y otros que toman otra”, afirmó Caputo, al tiempo que cuestionó la decisión de la fabricante de neumáticos Fate de cerrar su planta. “Lo mismo podía haber dicho Lumilagro, ‘entran los termos Stanley, cierro mañana’, pero no: hoy tiene un producto mejor, más barato, exporta y tiene récord de ventas”, sostuvo.

Según el ministro, la apertura comercial permitió ampliar el mercado potencial de la empresa. “Ahora en vez de tener 48 millones de potenciales compradores tiene 8000 millones”, señaló.

En la misma línea, el presidente Javier Milei también destacó el caso durante su participación en la Expo EFI. “Los que no se adaptan, quiebran. Lumilagro dio la pelea y le está yendo bárbaro”, afirmó.

FN