La inflación de alimentos en abril llegó al 1,7%: qué productos subieron más

La inflación en alimentos y bebidas cerró abril alcanzando el 1,7% de promedio, y se aceleró 0,2 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas. Así lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

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El informe detalló que, en la cuarta semana de abril, los alimentos y bebidas subieron 1,3% en la variación de precios. Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Los alimentos y bebidas subieron 1,3% en la cuarta semana de abril

Con este, se suman tres semanas consecutivas de aumentos en los Alimentos y Bebidas, luego de un comienzo de mes en donde se registro una merma en los precios del 0,4%. Además, esta es la segunda medición semanal seguida que registra incrementos por encima del 1%.

Por otro lado, en el informe se mencionó que “un 60% de la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explicó por lácteos (1,1pp de incidencia). Bebidas (0,3pp) y panificados (0.2 pp) explicaron el resto”. Por otro lado, destacaron que “Carnes tuvo una tracción muy menor”

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El aumento en Lácteos, Aceites y Bebidas fueron los que más subieron

Entre los rubros que aumentaron esta semana, en el top de este listado se encuentra “Productos lácteos y huevos” con una suba del 3,7%; le siguen “Aceites” con 2,8%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con incrementos del 2,8%; “Verduras” con 1,9%. Todos estos registraron subas por encima del promedio general.

La lista la completan “Condimentos y otros productos alimenticios” con una suba del 1,5%; “Carnes” que registraron aumentos de 1,4%; y por último “Azúcar, miel, dulces y cacao” subió 1,3%.

Lácteos, carnes y bebidas explicaron la inflación semanal

En el otro extremo de esta tabla se encuentran solamente tres rubros que registraron mermas en su variación de precios de esta semana. “Frutas” alcanzó una baja de 1,7%; “Productos de panificación, cereales y pastas” con 1,3%; y por último, completa están esta lista las “Comidas listas para llevar” con 0,2%.

En el informe del LCG destacaron que “Lácteos, carnes y bebidas explicaron la inflación semanal” con 0,5%, 0,44% y 0,4% respectivamente. Por otro lado, en el estudio resaltaron: “Panificados, que había liderado la suba de la semana pasada, bajó y contrarrestó el alza general”, ya que tuvo una merma del 0,19%.

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El relevamiento de precios minoristas de EcoGo

Desde la consultora EcoGo destacaron que la inflación en el rubro de alimentos y bebidas se ubicó en 2,1% mensual. En el desglose que realizaron en el estudio, los alimentos consumidos dentro del hogar registraron un aumento del 0,5%, mientras que los consumidos fuera del hogar se proyecta en torno al 2,1%.

En el informe de la consultora que dirige Marina Dal Poggetto destacaron que “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, pero resaltaron que “el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones.

“En la cuarta semana de abril subieron los alimentos. Los productos para el hogar se aceleraron al 0,5% (luego de dos semanas al 0,3%), mientras que los alimentos fuera del hogar registraron una variación del 1,4% semanal, rompiendo la tendencia que venían registrando”, analizaron en el estudio.

Por último, para cerrar el informe mecionaron que “a este comportamiento se le suma el impacto en combustibles, que marcaron un incremento del 10,4%. Resta ver cómo se comportan los precios de cara a la última semana de abril”.

GZ