Passalacqua criticó a la Nación por la crisis yerbatera: "Esta desregulación no es libertad"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aseguró que la desregulación del mercado y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundizaron una crisis que recae sobre los productores.

“Esta desregulación no es libertad”, sino una situación que favorece la concentración económica, recalcó el mandatario misionero durante su discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes.

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Además sostuvo que “la crisis sí existe, pero no la están pagando todos por igual” y que “el ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes”.

“Este modelo actual de retiro del Estado Nacional golpea al corazón productivo de Misiones: nuevamente nos dejan sin un precio consensuado o laudado para la hoja verde al negar las atribuciones históricas al INYM”, planteó Passalacqua.

“Nuestra postura es clara: el productor yerbatero debe recibir un precio justo por su trabajo”, expresó en otra parte de su mensaje.

El gobernador contextualizó el deterioro del ingreso en la actividad al recordar que el valor solicitado un año atrás quedó desactualizado frente a la inflación.

En ese sentido recordó que “hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar $505 y ese valor hoy sería $700 el kilo de hoja verde”.

“Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía”, insistió.

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“No sólo acudimos a la justicia por este tema sino que acompañamos al sector primario con soluciones reales, como ‘descuentos al cheque’”, explicó el gobernador.

Y luego completó: “Tanto al sector tealero como al yerbatero dimos constante apoyo con créditos a tasa subsidiada que sirvieron especialmente para que las cooperativas pudieran realizar el acopio y secanza de hoja verde”.

Además mencionó que impulsaron “el Centro de Transacciones de la Yerba Mate (CETYM) como mecanismo de trazabilidad y mayor transparencia en las operaciones comerciales”.

Por último vinculó estas medidas con una estrategia más amplia de defensa del sector al sostener que “la provincia ya demandó al Estado Nacional para restaurar las facultades del INYM”, al tiempo que reafirmó el acompañamiento a los reclamos de los productores y sus asociaciones en el ámbito judicial.

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