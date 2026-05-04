Caso Gerardo Dahse: el ginecólogo correntino ya fue trasladado a la cárcel para cumplir su condena por abuso sexual

En un giro definitivo para una de las causas judiciales con mayor impacto social en la provincia de Corrientes, el médico ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse fue trasladado a la Unidad Penal N° 6 de San Cayetano. Allí deberá cumplir la pena de 7 años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer la medicina, luego de ser hallado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

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La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes, que dispuso la ejecución inmediata de la sentencia tras considerar que la misma ya adquirió firmeza. Dahse, quien permanecía en libertad desde su condena en octubre de 2023, se presentó inicialmente en la Comisaría 1° antes de ser derivado al establecimiento penitenciario este último sábado.

Firmeza de la sentencia y rechazo a la defensa

El traslado se produjo luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara los recursos de casación y declarara inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por los abogados del médico. Ante este escenario, la defensa intentó suspender la detención alegando que recurrirían en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el tribunal presidido por la jueza Ana del Carmen Figueredo rechazó el planteo de manera tajante:

Sin efecto suspensivo: se recordó que la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no detiene el cumplimiento de una condena, a menos que el máximo tribunal del país así lo disponga expresamente.

Jurisprudencia: el fallo se sustentó en el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ratificando que el proceso debe seguir su curso de ejecución.

Pedido de la querella y cumplimiento de la pena

La resolución judicial también atendió el pedido de la querella, que solicitaba la detención inmediata del profesional para garantizar el derecho de la víctima a la justicia efectiva. Con la firma de la jueza Figueredo y la intervención de la prosecretaria Leticia Falagán, se notificó al Juzgado de Ejecución de Condena para formalizar el inicio del cómputo de la pena.

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Dahse ya se encuentra bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial, cerrando así una etapa de incertidumbre procesal y marcando un precedente en la sanción de delitos de integridad sexual cometidos por profesionales de la salud en el ámbito de su ejercicio.