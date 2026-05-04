Corrientes: buscan a un hombre que baleó a otro y huyó con su hijo de 6 años en Esquina

Momentos de extrema tensión se viven en la localidad correntina de Esquina tras un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Manzini, sobre la calle Pujol al 1900. La Policía de Corrientes busca intensamente a Josías Santos Regis, conocido como “El Brasilero”, quien se dio a la fuga tras herir de un disparo a un hombre y llevarse a su hijo de 6 años.

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El hecho se desencadenó durante la noche, cuando Regis se presentó en un domicilio donde se desarrollaba una reunión social. Según las primeras investigaciones, el sujeto —que estaba acompañado por el menor— pretendía hablar con su ex pareja, Mariana, madre del niño. En ese contexto, se produjo un altercado con un hombre de 47 años, a quien Regis le efectuó un disparo con un arma de fuego antes de huir del lugar con el pequeño.

Estado de salud de la víctima y operativo de búsqueda

El hombre herido fue asistido de urgencia y derivado a un centro de salud local. Si bien permanece bajo evaluación médica, los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, la fuerza policial inició dos líneas de actuación paralelas:

Tentativa de homicidio: a cargo de las dependencias investigativas de la ciudad. Localización y resguardo del menor: intervención de la Comisaría de la Mujer y el Menor tras la denuncia de la madre.

El crudo testimonio de la madre y críticas a la Justicia

Mariana, ex pareja del prófugo, detalló que el hombre había retirado al niño al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa a buscar elementos de pesca. Sin embargo, ante la falta de respuesta a sus llamados nocturnos, Regis se habría presentado violentamente en el lugar del evento.

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La mujer aportó un dato clave a la investigación: según pudo observar en cámaras de seguridad cercanas al domicilio del sospechoso, Regis habría huido en una camioneta que pertenecería a su abogado, aunque en esas imágenes no se logra divisar al menor.

Asimismo, Mariana expresó su malestar por el accionar judicial inicial. En diálogo con radio Dos, apuntó contra el fiscal de la causa, Javier Mosquera, acusándolo de haber puesto "trabas" y de no autorizar de manera inmediata la radicación de la denuncia, lo que habría demorado las primeras horas de búsqueda.

Las distintas dependencias policiales de la zona trabajan de manera coordinada para dar con el paradero de "El Brasilero" y garantizar la integridad del niño de 6 años, mientras se intenta establecer la ubicación exacta del vehículo utilizado para la fuga.