Quini 6 Siempre sale: un apostador de Corrientes ganó más de $26 millones

La localidad correntina de Ituzaingó se vistió de fiesta este domingo tras confirmarse que uno de sus vecinos es el nuevo millonario de la provincia. En el reciente sorteo del Quini 6, correspondiente al 03/05/2026, un apostador local logró cinco aciertos en la modalidad "Siempre Sale", alzándose con un premio de $26.281.855.

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La jugada que cambió la suerte del correntino se realizó en la Agencia Oficial Nº 827. Según los datos suministrados por la Lotería de Santa Fe, los números favorecidos en esta modalidad fueron: 00 – 12 – 22 – 28 – 41 – 44.

Reparto federal y pozo extra

En esta oportunidad, el pozo de la modalidad "Siempre Sale" se repartió entre 14 ganadores de distintos puntos de la Argentina, quienes cobrarán exactamente la misma cifra: algo más de 26,2 millones de pesos cada uno.

Pero no fue el único beneficio para los apostadores:

Pozo Extra: registró un total de 2.653 ganadores en todo el país.

Premios menores: cada uno de estos ganadores percibirá la suma de $58.424.

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Corrientes, en racha

Este nuevo impacto reafirma el buen presente de la provincia en materia de juegos de azar nacionales, posicionando nuevamente a Corrientes en el mapa de los grandes premios. Como es habitual, la identidad del nuevo millonario se mantiene bajo estricta reserva.

Con este resultado, Ituzaingó se suma a la lista de ciudades correntinas que recibieron premios destacados en lo que va del año, consolidando la confianza de los seguidores del Quini 6 en la región.