Fiesta Nacional del Surubí en Goya: los ganadores del Mundial de Pesca y quién sacó la pieza mayor

La 49° edición de la Fiesta Nacional del Surubí culminó con un balance de alta competitividad y adrenalina en la ciudad correntina de Goya. Tras una jornada de pesca marcada por las bajas temperaturas y el desafío del río, el equipo "María del Rosario", perteneciente a la peña "El Carayá", se alzó con el primer puesto del certamen por acumulación de puntos, consolidándose como los grandes ganadores de este año.

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El grupo, integrado por Silvio Miguel Visderpon y Bruno Federico Undebate, oriundos de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, logró imponerse con 42,40 puntos y la captura de 3 piezas, demostrando una estrategia impecable durante el concurso.

El podio de los ganadores

En el segundo lugar se ubicó el equipo 1202 "Isabella", perteneciente a la barra pesquera "Los Cumpas", quienes sumaron 41,90 puntos y también lograron 3 capturas. Este grupo estuvo conformado por Emmanuel Romero, Ariel Leiva y Rodrigo Cettour.

El podio lo completó el equipo local 822 "Maratti II", de la barra "Surubí Borrego", con 39,50 puntos. Sus integrantes, Fernando Cuevas y Martiniano Cuevas Monferrer, alcanzaron este destacado puesto con solo 2 piezas, pero evidenciando un gran tamaño en sus ejemplares.

El protagonismo de la Pieza Mayor

En la categoría Pieza Mayor, el reconocimiento quedó en manos de un pescador local que hizo valer su conocimiento del terreno. Guillermo Federico Scheller, del equipo 807 "Villaboster" (perteneciente a la Barra Pesquera Central Goya), fiscalizó un ejemplar de 119 centímetros extraído en la Zona 11.

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La participación del gobernador

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, participó activamente de la competencia a bordo de una embarcación, soportando las duras condiciones climáticas de la noche correntina.

"La noche fue dura, mucho frío", relató el mandatario al referirse a la intensidad de la competencia. Sin embargo, celebró una captura temprana de aproximadamente 77 a 78 centímetros que le permitió mantenerse en la pelea durante toda la jornada. "Estuvimos trabajando toda la noche tratando de tener una segunda captura", concluyó.