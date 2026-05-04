La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó formalmente el cronograma de pagos correspondiente al mes de mayo de 2026. El documento oficial detalló las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones sociales, estableciendo un esquema ordenado por la terminación del número de documento.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026: todas las fechas de cobro confirmadas con aumento y bono

A diferencia de otros periodos mensuales, el organismo confirmó que los primeros pagos de mayo no comenzarán durante los días iniciales del mes. De acuerdo a la información volcada en la gacetilla de prensa del 30 de abril, los desembolsos para los primeros grupos de beneficiarios se activarán recién a partir del lunes 11 de mayo.

Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo se encuentran en el primer bloque del calendario. El lunes 11 de mayo iniciará el pago para los documentos terminados en 0. El esquema continuará de forma sucesiva el martes 12 con el número 1, el miércoles 13 con el 2, el jueves 14 con el 3 y el viernes 15 con el 4.

El cronograma para este sector de jubilados se retomará tras el fin de semana. El lunes 18 de mayo cobrarán los DNI terminados en 5, el martes 19 los finalizados en 6, el miércoles 20 los terminados en 7 y el jueves 21 de mayo concluirá el proceso para quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.

Fechas para Pensiones No Contributivas y Asignaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también forman parte de los grupos que inician la actividad de cobro en la segunda semana de mayo. Los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1 percibirán sus haberes el lunes 11. Los terminados en 2 y 3 lo harán el día 12; 4 y 5 el 13; 6 y 7 el 14, y los finalizados en 8 y 9 el viernes 15 de mayo.

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Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, la ANSES fijó el inicio del pago para el 11 de mayo con el DNI terminado en 0. El calendario avanzará un dígito por día hábil hasta finalizar el viernes 22 de mayo con los documentos terminados en el número 9.

La Asignación por Embarazo seguirá una dinámica de pago idéntica a la AUH, comenzando también el lunes 11 de mayo para la terminación 0. Por su parte, el cronograma para la Asignación por Prenatal se activará el miércoles 13 de mayo para los documentos finalizados en 0 y 1, terminando el martes 19 de mayo con los números 8 y 9.

Existen prestaciones que cuentan con un rango de cobro extendido e independiente de la terminación del DNI. Las Asignaciones por Maternidad se pagarán entre el 13 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones, mientras que las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se liquidarán entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

Haberes superiores y Prestación por Desempleo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el monto de la jubilación mínima deberán esperar hasta finales del mes para percibir sus ingresos. Este segmento comenzará a cobrar el viernes 22 de mayo para los documentos terminados en 0 y 1. El esquema continuará la semana siguiente: el martes 26 para los DNI 2 y 3, el miércoles 27 para los 4 y 5, el jueves 28 para los 6 y 7, y el viernes 29 para los 8 y 9.

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La Prestación por Desempleo compartirá exactamente las mismas fechas de cobro que el grupo de jubilaciones más altas. Los primeros depósitos se realizarán el viernes 22 de mayo para las terminaciones 0 y 1, completándose el calendario el viernes 29 de mayo con los documentos terminados en los dígitos 8 y 9.

Por último, el organismo informó que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de documento entre el 11 de mayo y el 10 de junio. De esta forma, el calendario de pagos de mayo quedará formalmente cerrado para el último día hábil del mes, según lo estipulado por el organismo previsional.

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