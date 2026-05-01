La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entidad que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, emitió un comunicado oficial ante la detección de nuevas modalidades de estafas. El organismo informó que no realiza llamadas telefónicas ni envía correos electrónicos, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales para solicitar datos personales, claves de seguridad o información sobre cuentas bancarias.

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La advertencia surgió tras reportes de intentos de fraude donde personas ajenas a la institución se hacían pasar por empleados públicos. Según detalló el organismo, estos delincuentes buscaban obtener información confidencial bajo la promesa de otorgar supuestos beneficios económicos. Ante esta situación, las autoridades recomendaron desestimar cualquier enlace, formulario o mensaje sospechoso que circule fuera de los dominios oficiales de la entidad.

El organismo fue tajante al señalar que todos los trámites y consultas que se realizan ante la institución son gratuitos. Por este motivo, aclararon que no es necesaria la intervención de gestores ni de intermediarios externos para acceder a las prestaciones de ley. La comunicación oficial buscó desarticular la operatoria de bandas que aprovechan la vulnerabilidad de los beneficiarios para realizar maniobras de ingeniería social y vaciamiento de cuentas.

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Los canales de denuncia ante intentos de fraude

Frente a la identificación de un posible engaño, la ANSES solicitó a los ciudadanos que realicen la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo. El objetivo de esta medida es recopilar pruebas que permitan adoptar las acciones legales pertinentes y frenar el avance de estas organizaciones delictivas que operan de manera remota.

Existen diversas vías habilitadas para reportar estos hechos de forma segura. La modalidad digital se realiza ingresando a la plataforma "mi ANSES", donde el usuario debe navegar hacia la sección de "Denuncias y Reclamos" y seleccionar la opción "Hacer una denuncia". Este canal permite adjuntar detalles sobre el contacto sospechoso y enviarlos directamente al área de auditoría.

Para quienes prefieran la gestión presencial, las oficinas de ANSES reciben este tipo de presentaciones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los interesados pueden acudir a la Avenida Paseo Colón 329, en el quinto piso, o presentarse en la oficina del organismo más cercana a su domicilio. También se mantiene operativa la línea telefónica gratuita 130 para consultas y denuncias relacionadas con la integridad administrativa.

Medidas de seguridad y prevención de estafas en ANSES

La institución remarcó que cualquier comunicación que remita a formularios externos o solicite la descarga de archivos debe considerarse un intento de estafa. El sistema de notificaciones del organismo nunca exige al afiliado que revele sus contraseñas de acceso o coordenadas bancarias para acreditar pagos. Las actualizaciones sobre calendarios y beneficios se publican exclusivamente en el sitio web oficial y perfiles verificados.

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Otra opción disponible para los usuarios es el envío de la denuncia por correo postal. La documentación debe remitirse por escrito a la dirección de la Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, frente, Código Postal 1063, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta vía formal se suma a las herramientas digitales para garantizar que todos los sectores de la población, independientemente de su acceso a la tecnología, puedan reportar irregularidades.

La prevención se basa en el resguardo de la información sensible por parte de los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Desde el Ministerio de Capital Humano enfatizaron que la gratuidad de los servicios es un eje central del organismo, por lo que cualquier pedido de dinero, transferencias o "adelantos" para agilizar expedientes constituye un delito penal que debe ser judicializado de inmediato.

GZ