Alerta Sofía: buscan intensamente a Santos Riquelme Nahua, el niño sustraído por su padre tras un tiroteo

La desaparición de Santos Riquelme Nahua, de 6 años, mantiene en vilo a la provincia de Corrientes y al país. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó en las últimas horas la Alerta Sofía, un sistema de emergencia que difunde de manera inmediata la imagen y datos del menor ante casos de alto riesgo inminente.

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El niño fue sustraído por su padre, Josías Santos Regis, de 29 años, luego de protagonizar un sangriento episodio en la localidad correntina de Esquina.

Según el comunicado oficial de la cartera de Seguridad, el niño fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, alrededor de las 21:30, cuando se ausentó de su domicilio junto a Regis. Las autoridades solicitan la colaboración de la población y describieron sus rasgos físicos: cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca.

Al momento de su desaparición, el menor vestía:

Pantalón largo color crema.

Zapatillas blancas.

Camiseta azul y blanca de manga larga.

Campera marrón tipo inflable.

Crónica de una huida violenta

El hecho que desencadenó la búsqueda nacional ocurrió en una vivienda de la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini. Allí, mientras un grupo de personas se encontraba reunido, arribó Santos Regis —apodado “El Brasilero”— junto al menor. El objetivo del hombre era increpar a su ex pareja y madre del niño.

Tras una acalorada discusión, Regis desenfundó un arma y disparó contra un hombre de 47 años que se encontraba en el lugar, para luego escapar rápidamente con su hijo. Mientras la víctima del disparo se recupera en un centro de salud, la Justicia de Corrientes desplegó un operativo coordinado entre la fiscalía de turno y la Comisaría de la Mujer y el Menor.

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Investigación y Alerta Nacional

La causa se divide actualmente en dos frentes: la tentativa de homicidio por el ataque armado y el operativo de Alerta Sofía, que prioriza la integridad física del niño. Existe un temor fundado por parte de la familia y los investigadores de que la salud o la vida del menor puedan estar en riesgo en manos del prófugo.

Desde el Gobierno Nacional recordaron que cualquier información que permita dar con el paradero de Santos Riquelme Nahua debe ser comunicada de manera urgente a la línea 134, la cual es gratuita, anónima y funciona las 24 horas. También se puede contactar al 911 o a la dependencia policial más cercana.