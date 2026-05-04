Valentina Bassi: “Es un gobierno de mentirosos y delincuentes, están haciendo negocios"

La actriz Valentina Bassi cuestionó con dureza a la administración del presidente Javier Milei al asegurar que “es un gobierno de mentirosos y delincuentes”.

“Es un gobierno de mentirosos y delincuentes. Están haciendo negocios muchos. Dicen que les importa el gasto fiscal, pero no les importa el enriquecimiento ilícito, la concentración de la riqueza. Ahora en el gasto son como impolutos”, sostuvo la referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

“Sin posibilidad de la inclusión, de la inclusión laboral, de la inclusión en la sociedad. Es tremendamente excluyente, o sea empujados a la exclusión”, agregó en declaraciones a Carnaval Stream.

Passalacqua criticó a la Nación por la crisis yerbatera: "Esta desregulación no es libertad"

Qué cambio planteó el Gobierno en la ley de discapacidad

“El sistema de prestaciones básicas es una ley de 1997, hace 30 años que funciona, y funciona bien, a veces mejor, a veces peor, pero funciona bien y lo que daba es equidad”, analizo Bassi, quien es madre de un adolescente con autismo.

Y después completó: “Porque el nomenclador, lo que cobran las escuelas especiales, las instituciones, los hogares, los terapeutas, lo que cobran todos los fija el Estado”.

“La modificación que mandaron al Congreso plantea eso, plantea la desregulación del nomenclador único”, enfatizó.

Benito Fernández a Milei: "Echarnos la culpa a los diseñadores me parece de una perversidad que nunca he visto en mi vida"

Críticas a Benegas Lynch y Lemoine

“Tantas veces se votó la ley de emergencia, que en una de las veces fuimos a diputados a hablar, y yo intenté hablar con Benegas Lynch, con Liliana Lemoine, y fue tan espantoso el rechazo, tan témpano de hielo, tan irónicos, que dije: ´no me voy a hacer más malasangre´”, relató la actriz.

“Con esta gente no se puede hablar porque son muy agresivos. Humanidad no tienen. Yo estoy muy enojada porque están ocupando bancas que se las pagamos nosotros, con nuestro sueldos, y cómo mínimo nos tendrían que escuchar” , concluyó Bassi.