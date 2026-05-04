Paulón denunció en la Justicia los exorbitantes gastos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica: la explicación de la empresa

Discotecas, peluquerías, free shops, tiendas de ropa o servicios de playa en distintos lugares del mundo. Estos fueron, tan solo, algunos de los exorbitantes gastos registrados a nombre de la empresa estatal Nucleoeléctrica S.A. (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Los movimientos fueron detallados en un anexo del informe de gestión que Manuel Adorni presentó en el Congreso. Con esa documentación, el diputado Esteban Paulón presentó una denuncia en la Justicia y pidió que se investigue.

Demian Reidel respondió tras el escándalo por los gastos en Nucleoeléctrica

Paulón formuló la denuncia contra el expresidente de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, y también contra el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Adorni. En su presentación, solicitó que se cite a Juan Martín Campos, actual titular de la compañía estatal, a prestar declaración indagatoria.

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La causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque Paulón cree que eso puede cambiar. “Marcela Pagano presentó una denuncia similar que se sorteó antes y quedó en manos de (Sebastián) Ramos. Habrá que ver si se unifica. En la investigación por los créditos hipotecarios, por ejemplo, Capuchetti no entregó el tema”, contó a PERFIL el diputado del bloque Provincias Unidas.

La información de los gastos puso de nuevo el foco en Reidel, que abandonó la presidencia de Nucleoeléctrica luego de que en enero se conocieran denuncias internas por el supuesto direccionamiento de licitaciones. Por esos días circuló todo tipo de información sobre el manejo de la empresa, por lo que la diputada peronista Florencia Carignano presentó una solicitud de acceso a la información para conocer los movimientos de la tarjeta corporativa.

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La respuesta a la diputada se incluyó en el informe de gestión de Adorni y generó una enorme polémica. Entre los movimientos, aparecen adelantos de efectivo por unos $56 millones, compras personales en perfumerías y peluquerías, gastos en free shops y cargos en destinos turísticos como Río de Janeiro, Punta Cana y Madrid, además de pagos en hoteles de alta gama y consumos en bares y servicios de playa.

Viáticos descontrolados para 103 personas: cómo se usa la tarjeta corporativa en NASA

Desde Nucleoeléctrica dicen estar tranquilos. “Todos los consumos se realizaron dentro de un esquema regulado, con rendición obligatoria y normativa vigente. En caso de que se detecten inconsistencias o gastos que excedan los parámetros establecidos se aplican los procesos de control correspondientes y los montos deben ser devueltos”, respondieron a PERFIL desde la empresa.

Explicaron también que, en la actualidad, 103 personas tienen la tarjeta corporativa de NASA: 11 directivos y 92 empleados y técnicos de diferentes rangos. El sistema de viáticos que está vigente se implementó en 2020 como consecuencia de la situación cambiaria, para que quienes viajaran pudieran utilizar los viáticos de manera sencilla.

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Según las autoridades, no hay ninguna ilegalidad en la información que se conoció. Al parecer, las personas que viajan al exterior en nombre de NASA no están obligadas a demostrar que el dinero que les fue asignado se destinó para cuestiones básicas como hospedaje, comida o transporte. En otras palabras, se les otorga un monto que pueden utilizar como les dé la gana.

En su respuesta a este medio, desde NASA subrayaron: “Nucleoeléctrica tiene de manera permanente misiones oficiales fuera del país, donde técnicos y directivos viajan para supervisar fabricantes, proveedores y servicios críticos para la operación de las centrales. En ese marco, las tarjetas corporativas se utilizaron para cubrir gastos de estadía, traslados y representación asociados a esas tareas”.



La compañía puso tres ejemplos para demostrar qué tipo de trabajo se hace durante los viajes: “En Angra dos Reis (Brasil), se enviaron 22 técnicos a trabajar en la parada de mantenimiento de la Central Nuclear Angra II entre el 15 de enero y el 11 de febrero de 2026. En España, 24 técnicos participaron del proyecto del simulador de Atucha I junto a Tecnatom, con misiones iniciadas en agosto de 2025 y duraciones que van desde dos semanas hasta un año. En Corea del Sur, 2 técnicos realizaron trabajos en la central nuclear de Wolsong entre el 10 de julio y el 11 de agosto”.

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De manera informal, un exempleado de NASA contó que “es muy común que te toque viajar y, por ejemplo, te quedés en lo de un amigo para no gastarte la guita en un hotel y quizás la usás en otra cosa”. De ahí que, en los detalles de la tarjeta corporativa puedan aparecer todo tipo de gastos como el “Pub El Pirata”, el servicio de playa “Mar y Sombra SL” o las tiendas “Decathlon Ortega y Gas”, “Adidas India”, “Adidas Istanbul”, entre otras.

Paulón aseguró que “la Justicia será la encargada de definir si se cometió un delito” y sostuvo que, de mínima, los gastos implican un problema en términos políticos. “Llegaste a ordenar el Estado y tenés un descontrol con 103 tarjetas corporativas. Durante el año en cuestión, ¿nadie observó los gastos? Reidel les podría haber dicho ‘chicos, aflojen con las sombrillas y los daiquiris en Valencia’”, bromeó Paulón.

El diputado recordó que en noviembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión contra Romina Picolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante entre 2006 y 2007. En el juicio se comprobó que la funcionaria había utilizado fondos de su organismo para realizar gastos personales y familiares.

“El de Picolotti es un caso análogo. Y tenés muchas formas de pensar en esto: está el sentido común, el deber del funcionario y la razonabilidad. ¿Es razonable que gastes 150 dólares en Primark (la tienda mardilena low cost), donde tenés camisas por 6 euros?. ¿Cuántas compraron? ¿Vistieron a toda la familia?”, se preguntó el legislador.

GL/ EM