La figura de Patricia Bullrich vuelve al centro de la escena política con una estrategia clara: consolidarse como candidata fuerte del oficialismo y polarizar con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Según el analista Gustavo Damián González, “Patricia Bullrich está posicionándose como la única candidata del Gobierno Nacional”, en un movimiento que combina disputa electoral y construcción de liderazgo.

El especialista remarcó que Bullrich eligió un eje sensible para su ofensiva: la inseguridad. En ese sentido, explicó que “se toma de un hecho… que sucede prácticamente todas las semanas en el conurbano bonaerense”, utilizándolo como plataforma para cuestionar la gestión provincial. La estrategia no es casual: apunta directamente a debilitar a quien considera su principal adversario.

Bullrich y la búsqueda de centralidad política

Más allá de la coyuntura, González trazó un perfil más profundo de la dirigente. “A Patricia Bullrich es… de las tres mujeres que más trayectoria política tiene dentro de los últimos 20 años”, afirmó, destacando su capacidad de adaptación y permanencia en el poder.

En ese marco, el objetivo de la exministra parece claro. “Lo que necesita Patricia Bullrich es estar en la palestra política porque es una mujer política”, sostuvo el analista, subrayando que su ambición no se limita a un cargo específico, sino a mantenerse en el centro de las decisiones.

Así, el escenario se abre a distintas posibilidades. “Ya sea como jefa de gobierno… o como vicepresidenta de la Nación, me parece que es lo que quiere Bullrich”, explicó González. La clave, entonces, no está en el puesto sino en la visibilidad y el poder.

Kicillof, sin liderazgo indiscutido en el peronismo

Del lado opositor, el panorama aparece más fragmentado. González fue contundente: “No es un candidato natural” al referirse a Axel Kicillof dentro del justicialismo. La falta de consenso interno complica su posicionamiento como líder indiscutido.

El analista señaló tensiones persistentes con sectores como La Cámpora, que no estarían dispuestos a aceptar su candidatura sin disputas. En ese contexto, advirtió que la unidad será determinante: “Unidos pueden ganar. Si van divididos no tienen ninguna chance”.

A su vez, el escenario nacional suma otra variable clave: la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri. González indicó que la dinámica política actual empuja a una negociación entre ambos espacios, lo que podría redefinir alianzas y candidaturas de cara a las próximas elecciones.

En definitiva, el tablero político argentino muestra movimientos intensos en todos los frentes, con Bullrich buscando consolidarse, Kicillof enfrentando resistencias internas y el oficialismo obligado a reconfigurar sus alianzas.