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Enrique Hernández sobre la economía mexicana: "El crecimiento fue casi cercano al 0%"

El periodista advirtió que el poder del crimen organizado sigue creciendo y condiciona la recuperación.

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Enrique Hernández: “Los programas sociales y el aumento en el salario mínimo en México hicieron que al menos 13 millones abandonaran la condición de pobreza" | Cedoc Perfil

El periodista mexicano Enrique Hernández analizó en Canal E la situación económica de México, marcada por alta inflación, bajo crecimiento y el impacto del crimen organizado sobre la actividad productiva.

En ese contexto, advirtió que la economía muestra señales de estancamiento. "El crecimiento fue muy bajo, casi cercano al 0%", afirmó, al tiempo que señaló que esto genera preocupación tanto en el Gobierno como en el sector privado.

Inflación alta y crecimiento económico estancado

Hernández explicó que, pese a niveles récord de exportaciones, la economía mexicana no logra despegar.

"Las exportaciones a Estados Unidos no han ayudado a que haya un mayor crecimiento", sostuvo, al remarcar que el dinamismo externo no se traduce en expansión interna.

Este escenario genera incertidumbre y obliga al Gobierno a buscar apoyo del sector empresarial para reactivar la actividad.

Empresarios reclaman seguridad y certezas

Uno de los principales problemas señalados es la falta de seguridad pública y certeza jurídica.

"Las empresas exigen que se cumpla el Estado de Derecho", indicó, al detallar que muchas compañías operan bajo amenazas constantes.

Según explicó, el avance del crimen obliga a las firmas a destinar recursos adicionales a seguridad privada y protección de sus operaciones.

Extorsión y “derecho de piso” en distintos sectores

El periodista detalló que el delito de extorsión afecta a múltiples industrias, desde servicios hasta minería y hotelería.

"Les cobran sobornos o lo que se conoce como derecho de piso", afirmó, en referencia a las prácticas del crimen organizado.

Las exigencias económicas varían según el tamaño del negocio y la región, con pagos que pueden ir desde sumas diarias hasta montos más elevados.

Violencia y control territorial del crimen organizado

Hernández advirtió que el nivel de violencia asociado a estas prácticas es elevado y condiciona el funcionamiento de la economía.

"Pueden desaparecer personas, ejecutar o quemar negocios", señaló, al describir las consecuencias de no cumplir con las exigencias.

Además, mencionó casos de robo de recursos como minerales, lo que afecta directamente a la producción.

Impacto en sectores clave de la economía

Algunas actividades productivas presentan mayor exposición a este fenómeno, como la industria agroalimentaria.

"La industria del aguacate y el limón es de las más afectadas", explicó, al detallar que incluso se aplican cargos por kilo producido.

Este tipo de presión incrementa los costos y reduce la competitividad de los productos en los mercados internacionales.

Un problema estructural que condiciona el crecimiento

El periodista concluyó que la combinación de inflación, bajo crecimiento y crimen organizado representa un desafío estructural para México.

"El poder del crimen ha ido aumentando con los años", advirtió, en relación con la dificultad del Estado para contener esta problemática.

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