Alberto Ruskolekier: "Se confirmó que Irán volvió a bombardear con cuatro misiles balísticos al Emirato Árabe Unidos”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió a que la escena internacional atraviesa un momento de alta volatilidad, con impactos directos sobre los mercados y las relaciones entre potencias.

En primer lugar, Alberto Ruskolekier advirtió sobre la fragilidad del escenario en el Golfo: "Hace un ratito se confirmó que Irán volvió a bombardear con cuatro misiles balísticos al Emirato Árabe Unidos. Cayeron cuatro misiles, tres fueron interceptados y uno cayó en el mar". Este hecho, lejos de ser aislado, pone en duda cualquier intento de distensión: "Esto habla de que esta supuesta tregua tiene más de un nombre pomposo que de tregua en sí mismo".

Desabastecimiento de soldados en la OTAN

Uno de los ejes más relevantes es la decisión del presidente Donald Trump de reducir la presencia militar en Europa. Según explicó, "el presidente Donald Trump confirmó que va a retirar como mínimo 5.000 soldados que tiene colocados en el marco de la OTAN en bases norteamericanas en Alemania".

La medida no surge en el vacío, sino como respuesta a tensiones políticas con Alemania. Ruskolekier detalló que el premier alemán criticó duramente a Estados Unidos: "La estrategia norteamericana en el Golfo Pérsico es nada, que entraron con un desastre estratégico y que ni siquiera tienen un plan de salida". Incluso señaló que, según esas críticas, "Irán había humillado a la potencia de Estados Unidos norteamericana".

Cómo se divide la presencia militar en Europa

El impacto de esta decisión es significativo si se considera la magnitud de la presencia militar estadounidense en Europa: "En Europa hay aproximadamente 100 instalaciones militares norteamericanas" y "casi el 40% de eso está en Alemania". Además, precisó que, "hay acantonados en Europa en total una cifra de aproximadamente 85.000 soldados norteamericanos en Europa" y "36.000 de los cuales están en Alemania".

El trasfondo económico también es clave. El entrevistado remarcó el peso financiero que implica la OTAN para Estados Unidos: "El presupuesto burocrático de la OTAN es de 1.200.000 millones de dólares" y "el 60% de ese presupuesto, vayando a la parte económica, lo está poniendo Estados Unidos".