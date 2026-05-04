Tensión en el Congreso y reforma electoral: el nuevo mapa político

La analista política Mariana Mei analizó en Canal E la agenda parlamentaria y el clima político actual, marcado por tensiones dentro del oficialismo, posibles reformas legislativas y un escenario electoral aún abierto.

En ese marco, señaló que la exposición reciente de funcionarios dejó más dudas que certezas. "La presentación tuvo una valoración muy negativa tanto dentro como fuera del recinto", afirmó, en referencia al impacto político de las últimas intervenciones oficiales.

La agenda parlamentaria y la disputa por el control político

Mei explicó que el oficialismo busca retomar la iniciativa en el Congreso tras perder protagonismo en las últimas semanas.

"El oficialismo intenta recuperar el control de la agenda parlamentaria", sostuvo, al destacar que proyectos como la desregulación y una posible reforma del Código Penal podrían marcar el rumbo legislativo.

Entre los temas en debate, aparecen iniciativas vinculadas a seguridad, como el grooming y el delito en moto, que tendrían mayor consenso político.

Interpelaciones y riesgo político dentro del oficialismo

La analista advirtió que el escenario político sigue siendo inestable, incluso dentro del propio oficialismo.

"Se habla de una posible moción de censura y de reunir los votos para removerlo del cargo", indicó, al referirse a los rumores que circulan en el Congreso.

En ese sentido, remarcó que aliados circunstanciales podrían cambiar su posición, lo que deja un final abierto en términos de gobernabilidad.

Patricia Bullrich y el armado electoral

Otro de los ejes del análisis fue el posicionamiento de Patricia Bullrich de cara a las próximas elecciones.

"Podría hacer una muy buena elección en la Ciudad de Buenos Aires", señaló, aunque consideró que sus aspiraciones van más allá.

Para Mei, la dirigente no se conformaría con una candidatura local. "Va a tratar de postularse como presidenta", afirmó, en línea con su trayectoria y posicionamiento en encuestas.

Reforma electoral y cambios en el sistema político

La analista también puso el foco en la reforma electoral, que incluye la posible eliminación de las PASO y la implementación de ficha limpia.

"Eso cambiaría mucho el escenario político", advirtió, al destacar que estas modificaciones podrían redefinir las reglas de competencia.

Además, se analiza la posibilidad de adelantar elecciones, bajo el argumento de reducir costos y reorganizar el calendario electoral.

Un mapa político en construcción

Finalmente, Mei sostuvo que el escenario político argentino atraviesa una etapa de reconfiguración, con múltiples actores que comienzan a posicionarse.

"Hay muchos dirigentes que ya empiezan a mostrar sus intenciones de ser candidatos", expresó, al mencionar movimientos dentro del peronismo y otros espacios.