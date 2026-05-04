Julio Gambina advirtió por los aumentos de mayo: "Las tarifas crecen por encima de la inflación"

El economista Julio Gambina analizó en Canal E el impacto de los aumentos tarifarios y la dinámica inflacionaria en Argentina, en un contexto donde el índice de precios podría desacelerarse, pero sin aliviar el deterioro del poder adquisitivo.

En ese sentido, advirtió que la baja en la inflación no implica necesariamente una mejora en la situación de los ingresos. "Aunque baje el índice, hay que sumarle dos puntos por el aumento del transporte", explicó, en referencia al esquema de actualización tarifaria vigente.

Inflación a la baja, pero con mayor presión de tarifas

Gambina sostuvo que, si bien las estimaciones privadas ubican la inflación en torno al 2,5% o incluso cerca del 2% en los próximos meses, el impacto de las tarifas modifica el resultado real.

"Tenés un crecimiento de tarifas por encima de la inflación", afirmó, al señalar que el ajuste tarifario responde a reclamos empresariales por el atraso acumulado.

Esta dinámica golpea especialmente a los sectores de ingresos fijos, como trabajadores y jubilados, que no logran recomponer su poder de compra al mismo ritmo.

El impacto en el transporte y los sectores más vulnerables

El economista puso el foco en el transporte público del AMBA, donde los aumentos afectan a una gran parte de la población.

"Es utilizado por la población de menores ingresos relativos", remarcó, al destacar que los ajustes tienen un efecto directo en los bolsillos de quienes dependen de estos servicios.

Además, subrayó que el problema no se limita al transporte, ya que también impacta en los costos generales de la economía.

El precio del petróleo y la presión internacional

Gambina también vinculó la situación local con el contexto global, especialmente con la evolución del precio del petróleo.

"Nadie se anima a decir a cuánto puede llegar el precio del petróleo", advirtió, en medio de la incertidumbre internacional por conflictos geopolíticos.

Este escenario genera un efecto dual: mientras beneficia a sectores exportadores de energía y mejora la balanza energética, también impulsa la inflación a nivel global y local.

Combustibles, intervención y estrategia política

En relación con el congelamiento de combustibles dispuesto por YPF, el economista cuestionó la coherencia del discurso oficial.

"No es creíble que la empresa haya decidido por su cuenta congelar los precios", sostuvo, al plantear que existe una intervención política detrás de la medida.

Según explicó, el Gobierno administra los aumentos en función de la coyuntura política, más allá de su postura ideológica de no intervenir en el mercado.

Riesgo país, deuda y un escenario incierto

Otro de los puntos centrales fue el riesgo país y la capacidad de Argentina para acceder a financiamiento externo.

"Es muy difícil que baje el riesgo país en este contexto", afirmó, al señalar que la incertidumbre global y local condiciona las expectativas de los inversores.

Además, advirtió que el Gobierno apuesta a la llegada de inversiones para afrontar vencimientos futuros, aunque se trata de procesos de largo plazo.

Conflicto social y tensiones políticas

Finalmente, Gambina alertó sobre el impacto social del ajuste económico y el deterioro del consumo.

"Hay descontento social por la inflación, el desempleo y la caída del consumo", expresó, al advertir que este escenario podría derivar en mayores niveles de conflictividad.