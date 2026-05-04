Análisis de la media rueda bursátil: “En el plano local marcando un rojo bastante notable, sobre todo en el sector bancario”

El analista financiero, Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, evaluó la media rueda bursátil y alertó sobre un escenario complejo para los mercados: caída del sector bancario local, tensión internacional y dudas sobre la recuperación económica.

La jornada bursátil muestra señales negativas en Argentina, especialmente en bancos. Según explicó Nicolás Borra, “en el plano local, marcando un rojo bastante notable, sobre todo en el sector bancario”.

El feriado no interfirió en las operaciones de Estados Unidos

El movimiento responde en parte a un ajuste técnico tras el feriado local: “El viernes fue feriado acá en la Argentina, pero los ADR cotizaron en Estados Unidos y hoy estamos teniendo ese arbitraje”.

Pero el trasfondo es más profundo. Borra señaló que el mercado enfrenta un deterioro en las expectativas: “Estamos teniendo drivers macroeconómicos y microeconómicos que están siendo bastante pesimistas”. Y agregó que, “hay un clima de pesimismo general”.

Ese contexto impacta directamente en el sistema financiero: “Obviamente, en el sector financiero, porque es el sector más sensible ante recuperaciones o estancamientos económicos”.

El impacto internacional sobre el mercado estadounidense

A nivel internacional, la dinámica también se volvió negativa tras nuevas tensiones geopolíticas. El entrevistado explicó que, “arrancaron en positivo, pero conocimos recientemente que Irán ha atacado con drones algunos centros europeos y de cercanía. Entonces, rápidamente se tiñó de rojo lo que sería el S&P 500 y el NASDAQ”.

En este escenario, los inversores buscan refugio: “La volatilidad que estamos teniendo en el índice americano, que si bien tiende a ser alcista, porque estamos marcando nuevos récords, cualquier noticia o driver que alargue lo que sería el conflicto entre Estados Unidos e Irán nos tiñe rápidamente de rojo el índice”.