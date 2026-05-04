El Gobierno eleva al 75% el subsidio al gas en mayo para 4,7 millones de usuarios

El Gobierno nacional dispuso una bonificación extraordinaria en las tarifas de gas para mayo que eleva al 75% el nivel de subsidio sobre el consumo base para los usuarios alcanzados por el esquema oficial. La medida alcanza a unos 4,7 millones de hogares y busca amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía y se enmarca en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En concreto, los beneficiarios recibirán un 25% adicional de descuento que se suma al 50% general ya vigente, lo que lleva la bonificación total al 75% durante el mes.

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A quiénes alcanza y cómo se aplica

El beneficio se aplicará exclusivamente durante mayo y alcanzará a usuarios residenciales y entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio y organizaciones sociales, siempre que estén incluidos en el SEF.

El descuento no cubre la totalidad de la factura, sino que se aplica sobre un bloque de consumo base definido por el Estado según la zona climática. En caso de superar ese límite, el excedente se paga a tarifa plena.

El régimen está dirigido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, en línea con el esquema de focalización de subsidios que reemplazó al sistema anterior basado en segmentación por ingresos.

Refuerzo por la suba internacional del gas

Desde el Ejecutivo señalaron que el refuerzo responde a la volatilidad de los precios internacionales, en un contexto de tensiones geopolíticas que impactan directamente en el costo del gas. Aunque Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), lo que traslada las variaciones externas al precio interno.

En ese marco, la Secretaría de Energía decidió aplicar el máximo adicional permitido por la normativa vigente. El Decreto 943/2025 ya contemplaba la posibilidad de sumar hasta un 25% extra sobre el bloque subsidiado para garantizar una transición gradual en el esquema de reducción de subsidios.

Además, la medida se conoce luego de que se definieran aumentos promedio del 5,6% en las tarifas de gas para mayo, por lo que funciona como un mecanismo compensatorio para los sectores de menores ingresos.

Subsidios focalizados y continuidad del esquema

La decisión implica una pausa en la reducción progresiva del subsidio adicional en el gas, que venía disminuyendo mes a mes y que en abril se ubicaba en torno al 18%. Para mayo, el Gobierno resolvió volver a elevarlo al 25% de forma excepcional.

En paralelo, el esquema de reducción de subsidios se mantiene sin cambios en el servicio eléctrico, donde la bonificación adicional continuará bajando gradualmente hasta desaparecer en diciembre.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo sistema apunta a concentrar la asistencia en los sectores más vulnerables, al tiempo que ordena la relación entre tarifas y costos y otorga mayor previsibilidad sobre el impacto de las facturas a lo largo del año.

FN CP