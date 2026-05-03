Frío polar: cómo mantener la casa caliente con trucos caseros y gastar menos gas

Con el avance del otoño y la antesala del invierno, las temperaturas comenzaron a descender con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. En este contexto, el desafío de mantener los hogares calefaccionados sin que el consumo de gas se dispare se volvió una preocupación central para miles de familias.

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Lejos de soluciones costosas o tecnológicas, especialistas en eficiencia energética coinciden en que pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una diferencia significativa en la conservación del calor. Se trata de medidas accesibles que, combinadas, ayudan a mejorar el confort térmico sin impactar de lleno en el bolsillo.

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Cómo aprovechar el calor natural del sol y reducir el uso de calefacción

Uno de los recursos más efectivos y subestimados es la radiación solar. Durante el día, abrir cortinas y persianas permite que la luz ingrese y caliente naturalmente los ambientes. Este efecto, conocido como “ganancia solar”, puede elevar algunos grados la temperatura interior sin costo alguno.

Sin embargo, ese calor acumulado puede perderse rápidamente si no se toman precauciones. Por eso, al caer la tarde, se recomienda cerrar herméticamente cortinas —preferentemente gruesas— y persianas, generando una barrera que reduzca la fuga térmica a través de los vidrios.

Aislar puertas y ventanas: la clave para evitar la pérdida de calor

Las filtraciones de aire frío, conocidas como “chifletes”, son responsables de una gran parte de la pérdida de temperatura en los hogares. Para combatirlas, existen soluciones caseras simples: desde burletes adhesivos hasta rollos de tela colocados en la base de puertas y ventanas.

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Otro recurso eficaz es el uso de papel burbuja en los vidrios. Al adherirse con agua, crea una cámara de aire que actúa como aislante térmico, similar a un doble vidrio, reduciendo la entrada de frío desde el exterior.

Trucos simples para potenciar la calefacción sin aumentar el consumo

Para quienes utilizan estufas eléctricas o radiadores, un método económico consiste en colocar papel de aluminio detrás del equipo. Este material refleja el calor hacia el interior del ambiente, evitando que se pierda en paredes frías y mejorando su eficiencia.

También es clave reorganizar el uso del espacio: cerrar habitaciones que no se utilizan permite concentrar el calor en zonas específicas de la casa, evitando el gasto innecesario de energía.

El rol de la cocina y los textiles en la temperatura del hogar

La cocina puede convertirse en una aliada inesperada. Preparar comidas al horno o de larga cocción no solo aporta calor, sino que también ayuda a mantener cierta humedad en el ambiente, lo que mejora la sensación térmica.

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Tras el uso del horno, dejar la puerta entreabierta permite liberar el calor residual. A esto se suma el uso de alfombras, mantas y cortinas gruesas, que funcionan como aislantes y reducen el contacto con superficies frías como pisos o paredes.

Ventilar sin enfriar: cómo renovar el aire en invierno

Aunque pueda parecer contradictorio, ventilar es fundamental incluso en días fríos. La recomendación es hacerlo de forma breve e intensa: abrir ventanas durante 5 a 10 minutos al mediodía permite renovar el aire sin enfriar las estructuras del hogar, como paredes y techos.

Este recambio evita la acumulación de humedad y mejora la calidad del aire interior, un factor clave para la salud durante los meses de mayor encierro.

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