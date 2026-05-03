El domingo presentará condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre en General Pueyrredón. La estabilidad meteorológica predominará durante todo el día, lo que permitirá que tanto marplatenses como turistas aprovechen la costa. Aunque el amanecer será frío, el sol ganará protagonismo y la ausencia de precipitaciones asegurará un descanso sin sobresaltos climáticos en los principales puntos turísticos de la región.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La jornada comenzará con una temperatura de 6°C, pero el termómetro subirá paulatinamente hasta alcanzar los 16°C en horas de la tarde. En la zona del Puerto y la costa, los vientos soplarán desde el sector noroeste con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora. No habrá ráfagas de gran intensidad, lo que garantizará una navegación tranquila y un clima agradable cerca del mar.

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En Sierra de los Padres y Batán, el cielo lucirá mayormente despejado, aunque la amplitud térmica será más marcada por la mañana. Los vientos rotarán levemente al sector norte hacia el final del día, manteniendo la nubosidad en niveles mínimos. Esta condición favorecerá las caminatas por las sierras y el uso de los espacios verdes, consolidando un cierre de fin de semana muy favorable para el sector productivo y recreativo.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no existirán alertas vigentes por fenómenos extremos en General Pueyrredon ni en ciudades vecinas como Miramar o Mar Chiquita. La visibilidad será óptima en las rutas de la región, lo que facilitará el tránsito hacia Villa Gesell y Pinamar. Las condiciones serán similares en todo el corredor atlántico, con vientos moderados y una presión atmosférica estable durante las próximas horas.

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Defensa Civil mantendrá los monitoreos de rutina, pero el reporte indicará una jornada sin riesgos meteorológicos. La humedad rondará el 50%, lo que evitará la formación de neblinas densas en los accesos a la ciudad.

En Mar Chiquita, la albufera recibirá vientos leves, ideales para la pesca deportiva, mientras que en General Alvarado se percibirá una tarde soleada con condiciones de confort térmico superiores a las del sábado.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El inicio de la semana laboral mantendrá la tendencia de buen tiempo, con un lunes que presentará un ascenso en la temperatura máxima, llegando posiblemente a los 19°C. El cielo continuará con escasa nubosidad y los vientos seguirán predominando del sector norte. Esta ventana de buen clima se extenderá al menos hasta el martes, brindando jornadas primaverales en pleno otoño para todos los residentes de la zona.