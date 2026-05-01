El feriado por el Día del Trabajador presentará condiciones meteorológicas cambiantes que condicionarán los planes al aire libre. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pero hacia la tarde la inestabilidad ganará terreno con probabilidad de lluvias aisladas. La rotación del viento hacia el cuadrante sur provocará un marcado descenso térmico hacia el final del viernes en toda la costa.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La jornada comenzará con una temperatura de 14°C y ráfagas del noroeste que alcanzarán los 50 km/h, generando un clima ventoso en la zona del Puerto y la costa central. Sin embargo, con el correr de las horas, la nubosidad irá en aumento y el viento rotará hacia el sur, lo que incrementará la sensación de frescura en Sierra de los Padres y Batán.

Clima viernes 1 de mayo

En las zonas serranas y rurales de General Pueyrredon, la máxima de 21°C se percibirá temprano, ya que por la tarde la llegada de nubarrones y posibles precipitaciones de baja intensidad enfriará el ambiente. Los residentes y trabajadores deberán asegurar objetos que puedan volarse, dado que la intensidad del viento será constante durante gran parte de este viernes feriado.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia la franja costera que incluye a Miramar y Mar Chiquita, donde se replicarán las ráfagas intensas y el cielo cubierto. Aunque no habrá alertas de nivel naranja, Defensa Civil de General Pueyrredon recomendará precaución al circular por la zona de playas debido al incremento del oleaje y la fuerza de los vientos del sur.

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En Villa Gesell y Pinamar, la nubosidad será persistente y las lluvias aisladas llegarán hacia el final de la tarde, acompañando el ingreso de un frente frío. Este sistema meteorológico afectará la visibilidad en las rutas interbalnearias, por lo que los conductores deberán extremar los cuidados durante el regreso de las actividades recreativas o laborales en toda la región.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama para el sábado 2 de mayo será aún más complejo, ya que entrará en vigencia un alerta amarillo por vientos fuertes del sur con ráfagas de hasta 80 km/h. Se registrarán lluvias durante la mañana y un descenso brusco de la temperatura, con una máxima que apenas llegará a los 14°C, anticipando un domingo frío pero con cielo algo más despejado.