Ciencia y conservación: el plan para “resucitar” al bluebuck, el antílope extinguido hace 230 años

La posibilidad de devolver a la vida especies extinguidas dejó de ser una idea exclusiva de la ciencia ficción para convertirse en un campo de investigación concreto. En ese contexto, la compañía Colossal Biosciences anunció un nuevo objetivo: recrear al bluebuck, un antílope africano que desapareció hace más de dos siglos.

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El bluebuck (Hippotragus leucophaeus) habitaba las praderas del suroeste de África y es considerado el primer animal documentado en tiempos modernos cuya extinción fue causada directamente por la actividad humana. La caza intensiva, motivada en parte por su particular pelaje gris azulado, llevó a su desaparición hacia el año 1800.

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De menor tamaño que otros antílopes actuales, el bluebuck se caracterizaba por su complexión robusta, cuernos curvados de gran longitud y un patrón facial distintivo. Su rol en el ecosistema de pastizales era clave para el equilibrio de la vegetación y otras especies.

Cómo funciona la “desextinción” del bluebuck

El proyecto de Colossal no busca clonar al animal extinto de forma exacta, sino crear un organismo híbrido que reproduzca sus características principales. Para ello, los científicos reconstruyeron el genoma del bluebuck a partir de restos conservados en museos y lo compararon con el de especies vivas cercanas, como los antílopes sable y ruano.

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A partir de ese análisis, identificaron genes responsables de rasgos distintivos como el tamaño corporal, el color del pelaje y las marcas faciales. Esos genes serían insertados en embriones de especies actuales, que luego serían gestados por hembras sustitutas.

El papel de la ingeniería genética y las células madre

Uno de los avances centrales del proyecto es el uso de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), capaces de transformarse en distintos tipos de tejidos. Esta tecnología permite probar modificaciones genéticas en laboratorio antes de aplicarlas en organismos vivos.

Según los investigadores, estas herramientas no solo servirían para recrear especies extintas, sino también para preservar aquellas que hoy están en peligro. De hecho, se estima que más del 25% de las especies de antílopes enfrenta algún grado de amenaza.

El objetivo final del proyecto es reintroducir animales con características del bluebuck en su hábitat original en Sudáfrica. Este proceso, conocido como “rewilding”, busca restaurar ecosistemas degradados mediante la reincorporación de especies clave.

Sin embargo, el desafío es complejo. Los ecosistemas actuales no son idénticos a los de hace 200 años, lo que plantea dudas sobre la adaptación de estos animales y el impacto que podrían generar en el equilibrio ambiental.

Críticas y debate ético sobre la desextinción

La iniciativa también enfrenta cuestionamientos dentro de la comunidad científica. Uno de los principales puntos de crítica es que los animales resultantes no serían verdaderos bluebucks, sino versiones genéticamente modificadas de especies actuales.

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Además, especialistas advierten que los recursos invertidos en proyectos de desextinción podrían destinarse a la conservación de especies que aún sobreviven. Otros señalan los riesgos de introducir organismos modificados en ecosistemas que ya han cambiado significativamente.

El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de Colossal Biosciences, que también trabaja en la posible recreación del mamut lanudo y otras especies extintas. La empresa sostiene que el desarrollo de estas tecnologías podría escalar y aplicarse a la conservación global.

La creación de bibliotecas genéticas de especies en peligro y el perfeccionamiento de técnicas de edición genética forman parte de ese enfoque. La promesa es utilizar la innovación científica como herramienta para revertir daños ambientales.