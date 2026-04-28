Un científico del CONICET desarrolló un robot autónomo que elimina plagas mediante inteligencia artificial

El científico del CONICET Pedro Bocca, del Instituto Automática de la Universidad Nacional de San Juan, diseño y patentó un robot con Inteligencia Artificial (IA) capaz de detectar el tipo de enfermedad que aqueja un cultivo y aplicar la dosis justa de pesticida. El objetivo es reducir la perdida anual de producción agrícola debido a plagas y enfermedades.

“Los sistemas actuales de control de plagas fumigan de forma masiva, es decir, echan pesticidas apenas detectan una enfermedad en el cultivo sin discriminar ejemplares enfermos de los sanos”, explica Bocca, ingeniero electomecánico especializado en mecatrónica.

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Fueron casi seis años de trabajo hasta llegar a producir el producto final: un robot capaz de programar para que cumpla el proceso de detención y aplicación de la fumigación en tiempo real, con un 90% de precisión.

“Nuestro objetivo ahora es montar el robot atrás de un tractor para hacer las pruebas ya de campo definitivas y estimar cuál es el nivel de ahorro que te da el sistema”, advierte Bocca, que por su originalidad única en el mundo logró obtener la patente de su desarrollo y ahora espera vender la tecnología para mejorar los procesos de aplicación de pesticidas.

“Esta tecnología de vanguardia se puede aplicar en todo tipo de cultivos”, dice Bocca, que actualmente está trabajando junto a una empresa privada en la aplicación puntual en cítricos. “Con esta herramienta se puede mapear y sacar información de todo el campo, saber exactamente si aparece un foco y una enfermedad, escanear el terreno y fumigar a la vez", agregó.

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Para Bocca, “no hay nada mejor para nosotros que ver nuestro trabajo funcionando en la realidad y cumpliendo el objetivo para el cual fue creado. La inteligencia artificial es una herramienta como muchas otras, pero la clave está en nuestra capacidad y en nuestra voluntad ver cómo la usamos y cómo la aplicamos para solucionar distintos problemas básicamente.

"Como científicos, podemos potenciarla y lograr cosas que, de otro modo, son muy difíciles de alcanzar. Yo estimo que este robot por ejemplo se puede usar muchísimo, garantizar procesos de fumigación de excelencia, ahorrar producto y también evitar problemas de contaminación de la atmósfera", culminó.