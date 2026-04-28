Dormir siete horas y hacer ejercicio: la fórmula que reduce el riesgo de demencia, según un estudio

Dormir entre siete y ocho horas por noche es el rango óptimo para disminuir el riesgo de demencia, según el análisis de múltiples estudios científicos.

Los especialistas detectaron que dormir menos de siete horas aumenta el riesgo en un 18%, mientras que hacerlo más de ocho horas lo incrementa en un 28%. Esto posiciona al sueño adecuado como un factor clave en la prevención del deterioro cognitivo.

Cuánto ejercicio semanal reduce el riesgo de demencia

Realizar al menos 150 minutos de actividad física por semana —equivalente a 30 minutos diarios durante cinco días— puede reducir el riesgo de demencia en aproximadamente un 25%.

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El ejercicio regular mejora la circulación sanguínea, favorece la oxigenación del cerebro y fortalece las conexiones neuronales, elementos fundamentales para mantener la salud cognitiva.

Demencia en el mundo: cifras actuales y proyección al 2050

La demencia engloba diversas enfermedades que afectan la memoria y las funciones cognitivas, siendo el Alzheimer la más frecuente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2021 había 57 millones de personas con demencia, y se proyecta que esta cifra se triplique hacia 2050, impulsada por el envejecimiento poblacional.

Sedentarismo y demencia: cómo influye pasar muchas horas sentado

El sedentarismo también se asocia a un mayor riesgo de demencia. Permanecer más de ocho horas diarias sentado puede aumentar el riesgo en un 27%, incluso en personas que cumplen con la actividad física recomendada.

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Los especialistas advierten que no es lo mismo ser inactivo que sedentario: reducir el tiempo sentado es tan importante como hacer ejercicio.

Hábitos saludables para prevenir la demencia y cuidar el cerebro

La evidencia científica actual indica que combinar buen descanso, ejercicio regular y menor tiempo sedentario puede ayudar a reducir el riesgo de demencia.

Aunque aún se investigan los mecanismos exactos, estos hábitos forman parte de un enfoque integral para proteger la salud cerebral y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

LV CP