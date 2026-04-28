La NASA convirtió la misión Artemis III en un ensayo orbital y será la prueba de acoplamiento

La NASA avanza en la reconfiguración de una de sus misiones más ambiciosas para el retorno del ser humano a la Luna. En un giro estratégico, se decidió que Artemis III como un ensayo orbital clave, etapa previa al alunizaje, centrado en validar uno de los aspectos más complejos de la exploración tripulada: el acoplamiento en el espacio profundo. El nuevo enfoque hace hincapié en la coordinación entre la cápsula tripulada Orion, el sistema de aterrizaje lunar desarrollado por la firma norteamericana SpaceX y otros componentes logísticos que deberán operar de forma sincronizada en el entorno lunar.

El administrador asociado para el desarrollo de sistemas de exploración de la NASA, Jim Free, sostuvo que “las operaciones de acoplamiento en órbita lunar representan uno de los desafíos técnicos más exigentes de toda la misión, y debemos validarlas con total precisión antes de avanzar”.

La NASA presentó la etapa central del cohete Space Launch System que se utilizará en la misión Artemis III

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Originalmente concebida como el proyecto que devolvería a los astronautas a la Luna, ahora ha virado su objetivo y, se transformó en una fase crítica de pruebas antes del esperado alunizaje, que se estima que se concretará en 2028.

Artemis III: la etapa previa al alunizaje

“Cada paso que damos en el programa Artemis está diseñado para garantizar la seguridad de nuestras tripulaciones y el éxito a largo plazo de la exploración lunar”, declaró el administrador de la Administración de Aeronáutica y el Espacio, Bill Nelson.

En qué consistirá la prueba de acoplamiento que realizará la misión Artemis III

La prueba de acoplamiento será una maniobra orbital cuidadosamente planificada que buscará demostrar la capacidad de dos vehículos espaciales de encontrarse, alinearse y unirse de manera segura en el espacio. Este procedimiento es esencial para el éxito de futuras misiones lunares y, eventualmente, marcianas.

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Artemis III: las cinco etapas que compondrán la prueba de acoplamiento

1. Lanzamiento y despliegue en órbita

La misión comenzará con el lanzamiento de la nave Orion a bordo del cohete Space Launch System. Una vez en el espacio, la cápsula ingresará en una órbita estable alrededor de la Tierra o en trayectoria hacia la órbita lunar, dependiendo del perfil final de la misión.

2. Envío del módulo de aterrizaje

De forma paralela o previa, el sistema de alunizaje ,basado en la nave Starship adaptada para misiones lunares, será lanzado por separado. Este vehículo deberá posicionarse en la órbita prevista para el encuentro.

3. Maniobras de aproximación

Ambas naves ejecutarán una serie de ajustes orbitales para reducir la distancia entre sí. Estas maniobras requieren una precisión extrema, ya que cualquier error puede comprometer la misión.

4. Acoplamiento en órbita

Una vez alineadas, las naves procederán al acoplamiento, es decir, la unión física mediante sistemas automatizados y supervisados por la tripulación. Este paso será el núcleo del ensayo.

5. Verificación de sistemas

Tras el acoplamiento, los astronautas comprobarán la integridad estructural, la hermeticidad y la correcta transferencia de datos y energía entre los vehículos.

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Programa Artemis de la NASA

Ingenieros del programa Artemis señalaron que esta prueba permitirá ajustar procedimientos, entrenar a las tripulaciones y detectar posibles fallas en condiciones reales de operación.

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La decisión de convertir la misión Artemis III en un ensayo orbital refleja una tendencia creciente en la exploración espacial: priorizar la seguridad y la verificación incremental por sobre los hitos simbólicos.

PM cp