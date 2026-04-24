Tras el regreso exitoso de Artemis II, que completó su histórica órbita alrededor de la Luna y volvió a la Tierra sin contratiempos, la NASA vuelve a mirar al futuro inmediato del espacio. En alianza con SpaceX, la agencia estadounidense avanza con una nueva misión tripulada rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), en el marco del Programa de Tripulación Comercial que redefine el acceso humano a la órbita baja.

Bautizada Crew-13, la misión tiene previsto su lanzamiento para mediados de septiembre y marcará el inicio de una expedición científica de larga duración. El objetivo no solo será mantener la presencia humana continua en el laboratorio orbital, sino también profundizar investigaciones clave para el futuro de la exploración espacial, con experimentos que van desde la biología humana hasta nuevas tecnologías para misiones de mayor alcance.

El primer tramo del vuelo estará a cargo de la nave Dragon de SpaceX, que transportará a cuatro tripulantes de tres agencias espaciales distintas. Una vez acoplados al laboratorio orbital, los astronautas se integrarán a la Expedición 75, continuando con más de 25 años de presencia humana ininterrumpida en la ISS.

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El astronauta de Artemis II, Reid Wiseman, observó marcas de pérdida de material carbonizado en el escudo térmico

El lanzamiento originalmente estaba previsto para noviembre, pero la agencia estadounidense decidió adelantarlo a septiembre con el objetivo de aumentar la frecuencia de las rotaciones tripuladas hacia la estación. La misión Crew-13 será el decimotercer vuelo de este tipo realizado por SpaceX en colaboración con la NASA.

Quiénes son los astronautas de la misión Crew-13

La misión Crew-13 representa una nueva etapa en la cooperación internacional en el espacio, al reunir astronautas y cosmonautas de Estados Unidos, Canadá y Rusia en una misma expedición. El equipo viajará a bordo de una cápsula Dragon, diseñada para misiones tripuladas de larga duración.

Jessica Watkins será la comandante de la misión y asumirá la responsabilidad general de la ejecución del vuelo y la coordinación de la tripulación. Será su segundo viaje a la Estación Espacial Internacional, tras haber participado en la misión Crew-4 en 2022, cuando pasó 170 días en órbita durante las Expediciones 67 y 68.

Watkins, geóloga de formación, fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2017. Estudió la superficie de Marte y formó parte del equipo científico del rover Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Con esta misión, se convertirá en la primera astronauta de la NASA en volar dos veces a bordo de una nave SpaceX Dragon.

El piloto de la misión será Luke Delaney, seleccionado como astronauta en 2021. Este será su primer vuelo espacial. Delaney cuenta con formación en ingeniería mecánica y aeroespacial y una extensa trayectoria como aviador naval, piloto de pruebas e instructor. También trabajó como piloto de investigación en el Centro de Investigación Langley de la NASA.

Joshua Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, también realizará su primer viaje al espacio y cumplirá funciones como especialista de misión. Antes de ser astronauta, fue piloto de cazas CF-18 y participó en misiones de apoyo a la OTAN, la ONU y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Posee estudios avanzados en ingeniería mecánica, pruebas de vuelo y estudios espaciales.

El cuarto integrante es Sergey Teteryatnikov, cosmonauta de Roscosmos (Rusia), quien debutará en la Estación Espacial Internacional. Se graduó como ingeniero naval en la Academia Naval de San Petersburgo y fue seleccionado para el cuerpo de cosmonautas en 2021. Desde 2023 se desempeña como cosmonauta de pruebas.

Qué harán en la Estación Espacial y por qué es clave la misión

Una vez a bordo de la ISS, la tripulación Crew-13 se incorporará formalmente a la Expedición 75 y asumirá tareas científicas, técnicas y operativas. Entre sus principales responsabilidades se incluyen experimentos en microgravedad, mantenimiento de los sistemas del laboratorio orbital y apoyo a futuras investigaciones.

La NASA informó que los astronautas llevarán a cabo investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas orientadas a comprender mejor los efectos de los vuelos espaciales prolongados en el cuerpo humano. Estos estudios son fundamentales para planificar misiones de mayor duración, como los futuros viajes a la Luna y Marte.

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La Estación Espacial Internacional funciona como un laboratorio único, donde se desarrollan experimentos imposibles de realizar en la Tierra. Durante más de 25 años, la ISS permitió avances en biología, física, medicina y tecnología espacial, además de servir como plataforma de cooperación entre múltiples países.

La misión Crew-13 se inscribe dentro de los objetivos del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y sentar las bases para la exploración del espacio profundo. Los resultados científicos obtenidos en la estación serán clave para reducir riesgos y mejorar los sistemas de futuras naves tripuladas.

LT