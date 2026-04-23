NASA acelera el lanzamiento del telescopio Roman

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman fijó su nueva fecha de lanzamiento para mayo de 2026, un adelanto estratégico respecto al cronograma original diseñado por la NASA. La decisión responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa del proyecto ante las discusiones presupuestarias en el Congreso estadounidense.

El comunicado oficial emitido por la NASA confirmó que la integridad estructural del equipo superó las pruebas de vibración y vacío térmico en las instalaciones de Goddard. La agencia proyecta el envío de 20.000 terabytes de datos científicos hacia la Tierra durante su misión primaria de cinco años.

¿Cómo es el ambicioso plan para restaurar un corredor biológico de la selva misionera?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El observatorio buscará cartografiar el cosmos a una velocidad cien veces superior a la del telescopio Hubble. Esta capacidad operativa permitirá a los astrónomos analizar la arquitectura de más de cien millones de galaxias con una nitidez sin precedentes.

¿Qué misiones específicas cumplirá el Telescopio Nancy Grace Roman en el espacio?

El objetivo primordial radica en la observación directa de la energía oscura, la fuerza invisible que acelera la expansión del universo. El Roman utilizará una cámara infrarroja de gran campo para detectar distorsiones gravitacionales en la luz de galaxias distantes.

Este fenómeno permitirá mapear la estructura a gran escala del cosmos y determinar si la influencia de esta energía varió a lo largo de la historia cósmica. El telescopio rastreará miles de estos mundos para determinar la frecuencia de sistemas planetarios similares al solar.

Artemis II: la NASA logró un hito con el envío de imágenes desde la Luna a una velocidad de 260 megabits por segundo

La misión incluye la exploración de exoplanetas mediante la técnica de microlentes gravitacionales. Esta metodología identifica planetas que orbitan estrellas situadas a miles de años luz de distancia, incluso aquellos que no emiten luz propia o se encuentran en regiones densas de la Vía Láctea.

¿Cómo enfrentó la NASA las restricciones presupuestarias para este proyecto?

La gestión técnica y financiera del observatorio integró un modelo de colaboración público-privada que optimizó los costos de manufactura. Los ingenieros aplicaron tecnologías de ensamblaje modular que redujeron los tiempos de integración en sala blanca.

El telescopio posee un espejo primario de 2,4 metros de diámetro, idéntico en tamaño al del Hubble, pero con un campo de visión cien veces mayor. Esta ventaja técnica posibilita la captura de panorámicas del cielo profundo en una fracción del tiempo requerido por sus predecesores.

Así será el primer refugio exclusivo para tortugas terrestres de la Argentina

La arquitectura del telescopio incorpora un coronógrafo diseñado para bloquear la luz estelar intensa. Este componente permite la observación directa de sistemas planetarios, facilitando la detección de atmósferas en mundos distantes

La estrategia de la NASA priorizó el ensamblaje de los detectores infrarrojos de última generación, los cuales soportan el procesamiento masivo de píxeles. La red de comunicaciones de espacio profundo recibió actualizaciones de ancho de banda para gestionar la transferencia de archivos pesados.