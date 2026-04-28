La cámara revolucionaria de 288 megapíxeles del telescopio Roman, que la NASA enviará al espacio en septiembre de 2026

La exploración del universo se encuentra en las puertas de un salto tecnológico sin precedentes. La NASA confirmó que en septiembre de 2026 enviará al espacio el telescopio espacial Nancy Grace Roman, un observatorio de próxima generación que promete transformar la forma en la que se estudian las galaxias y la materia oscura, En el corazón de esta misión se encuentra una cámara de 288 megapíxeles, considerada una de las más potentes jamás desarrolladas para uso astronómico.

El innovador instrumento de imagen está compuesto por 18 detectores avanzados, cuya capacidad no sólo permitirá observar millones de galaxias en una sola toma, sino también estudiar fenómenos cósmicos con una precisión estadística inédita.

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Según la NASA, el telescopio Grace Roman podrá mapear grandes porciones del universo con una eficiencia hasta 100 veces superior a la de misiones previas. A diferencia de periscopios precedentes, que debían realizar múltiples observaciones para cubrir grandes regiones del cielo.

Telescopio Nancy Grace Roman de la NASA

El Wide Field Instrument (WFI o Instrumento de Campo Amplio) del Roman podrá obtener vistas panorámicas en una sola toma, acelerando significativamente el ritmo de los descubrimientos científicos.

El astrofísico Michael McEnery destacó el impacto científico del instrumento al señalar que el Roman ayudará a comprender cómo se expandió el universo a lo largo del tiempo y a desentrañar “la naturaleza fundamental de la materia oscura y la energía oscura”.

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En sus cinco años de misión, Nancy Grace Roman Roman fotografiará más del 50 veces la cantidad de cielo que Hubble capturó en sus primeros 30 años, y generará 20 petabytes de datos, 20,000 terabytes, disponibles para investigadores de todo el mundo a perpetuidad

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El Wide Field Instrument es el corazón tecnológico del telescopio Roman. Se trata de una cámara de aproximadamente 300 megapíxeles capaz de realizar estudios a gran escala gracias a su enorme campo de visión, que cubre áreas del cielo comparables al tamaño aparente de la Luna llena en una sola imagen.

Desde la NASA destacan que este instrumento no solo iguala la calidad de imagen de telescopios anteriores, sino que multiplica su eficiencia. El WFI podrá relevar el cielo hasta 1.000 veces más rápido que Hubble, generando enormes volúmenes de datos y permitiendo analizar miles de millones de estrellas y galaxias.

Telescopio Grace Roman de la NASA

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El WFI también contará con modos de imagen y espectroscopía, lo que permitirá no solo capturar fotografías, sino también analizar la composición y distancia de los objetos celestes. Esta combinación lo convierte en una herramienta versátil para abordar múltiples líneas de investigación simultáneamente.

PM / EM