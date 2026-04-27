En el marco de la preparación para las próximas etapas de exploración lunar y misiones de larga duración en el espacio profundo, la NASA avanza con el desarrollo de tecnología clave para garantizar la seguridad y la calidad de los datos obtenidos fuera de la órbita terrestre. Tras la exitosa ejecución de Artemis II, los científicos se encuentran en la fase de prueba de la innovadora cámara “RadCam-X”, diseñada para resistir los efectos de la radiación cósmica, uno de los principales desafíos para los instrumentos electrónicos en el espacio.

La radiación en el espacio profundo, compuesta por partículas solares energéticas y rayos cósmicos galácticos, puede dañar sensores, distorsionar imágenes y reducir la vida útil de los equipos.

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Thomas Nilsson, director científico del Centro Internacional de Investigación de Aceleradores de Partículas, explicó que “los entornos de radiación en el espacio profundo representan un desafío significativo para cualquier sistema electrónico”. “Tecnologías como esta cámara son esenciales para garantizar que las futuras misiones puedan operar de manera segura y eficiente durante períodos prolongados”, agregó.

La NASA prueba una cámara resistente a radiación cósmica para futuras misiones tras Artemis II

Por eso, el desarrollo de dispositivos capaces de soportar estas condiciones extremas se volvió una prioridad para las futuras misiones del programa Artemis de la NASA, que buscan establecer una presencia sostenida en la Luna y, eventualmente, avanzar hacia Marte.

El científico también subrayó que el desarrollo de este tipo de dispositivos no solo beneficia a la exploración espacial, sino que tiene aplicaciones potenciales en la Tierra, como en medicina, energía nuclear y sistemas de monitoreo en ambientes extremos.

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Las pruebas realizadas incluyen simulaciones en laboratorios terrestres y experimentos en entornos controlados que replican las condiciones del espacio profundo. Los resultados preliminares fueron alentadores para los futuros viajes tripulados.

La misión Artemis II utilizó por primera vez una cámara cuya robustez técnica había sido probada mediante la exposición a iones pesados de alta energía. Los procedimientos desarrollados en instalaciones europeas representan actualmente el estándar de referencia para la evaluación de riesgo radiológico en sistemas ópticos de misiones tripuladas.

Cámara “RadCam-X”: el ojo resistente al entorno espacial extremo

El dispositivo, bautizado como RadCam-X, fue diseñado específicamente para operar en ambientes de alta radiación sin comprometer la calidad de las imágenes. Entre sus principales características se destacan sensores reforzados con materiales resistentes a la ionización, sistemas de corrección automática de errores y un blindaje optimizado que reduce el impacto de partículas energéticas.

Tecnologías en el espacio profundo

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Además, la cámara incorpora algoritmos avanzados de procesamiento en tiempo real que permiten filtrar interferencias causadas por la radiación, garantizando imágenes más nítidas incluso en condiciones adversas. Este tipo de tecnología resulta clave no solo para la exploración científica, sino también para la navegación autónoma de naves y módulos lunares.

PM/ff