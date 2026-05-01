La jornada en la ciudad y los puertos vecinos presentará una transición meteorológica clara. Durante la mañana, el viento norte dominará la escena, pero el ingreso de un frente frío desde el cuadrante sudoeste cambiará las condiciones en Ingeniero White y el centro bahiense hacia la tarde. No se esperan precipitaciones, aunque la nubosidad irá en aumento conforme avance el sistema frontal.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En las primeras horas de este viernes, la temperatura actual se ubicará en los 10°C, con un ambiente fresco pero agradable gracias a la baja humedad, que rondará el 36%. Los vientos soplarán inicialmente del noroeste a velocidades moderadas, aunque hacia el mediodía ganarán intensidad y rotarán hacia el sector sur. El cielo se presentará mayormente nublado, especialmente en la zona de General Cerri y los sectores periféricos.

Clima viernes 1 de mayo

Para la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en los 19°C. No obstante, la sensación térmica será menor en la zona portuaria debido al incremento del viento sudoeste, que correrá con ráfagas de hasta 41 km/h. La visibilidad será óptima en los accesos viales, aunque el aire se percibirá más frío hacia el final del día, cuando el viento del sur se consolide sobre toda la planta urbana.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, localidades como Punta Alta y Médanos experimentarán condiciones similares, con una marcada presencia de viento del sector sur que limitará el ascenso de la temperatura. En Monte Hermoso y la zona costera, el oleaje podrá verse incrementado por la acción eólica, por lo que se recomienda precaución en las actividades náuticas y portuarias durante toda la tarde de este viernes.

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A pesar de la inestabilidad en las capas medias de la atmósfera en la región pampeana, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas severas para nuestra área inmediata hoy. Sin embargo, en el ámbito rural cercano a la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, los productores monitorearán la intensidad de las ráfagas, que podrían alcanzar los 45 km/h, condicionando las aplicaciones aéreas y terrestres en los campos del distrito.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Hacia el fin de semana, el aire frío se instalará definitivamente en la región. Mañana sábado, el cielo estará despejado, pero las temperaturas caerán bruscamente con una mínima de apenas 3°C. Esta tendencia de mañanas muy frías continuará durante el domingo, cuando el viento rotará nuevamente al sector norte, favoreciendo un lento ascenso de las máximas que volverán a tocar los 18°C hacia el lunes.