“Sturzenegger no tiene ningún argumento para destruir el Servicio Meteorológico Nacional”, sostuvo una delegada de ATE del organismo

El Gobierno nacional oficializó en abril el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como parte de un plan de “optimización de recursos” impulsado por el Ministerio de Desregulación, una decisión que encendió alertas en el ámbito científico y sindical por su impacto en la operatividad del sistema de observación meteorológica. Según una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), la delegada de ATE en el organismo y especialista en relaciones internacionales Silvina Romano sostuvo: “Sturzenegger no tiene ningún argumento para destruir el Servicio Meteorológico Nacional”.

La destacada investigadora argentina, doctora en Ciencia Política y especialista en relaciones internacionales, Silvina Romano, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y es una figura central en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Al mismo tiempo es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Servicio Meteorológico Nacional. Trabaja en el área de sistemas del organismo desde hace más de 14 años y representa a los trabajadores en un contexto de fuerte ajuste estatal.

Me gustaría que nos hiciera una síntesis de la situación que están viviendo: la cantidad de personas sobre el total que se estarían despidiendo, qué tipo de actividades están en riesgo y las medidas que están tomando.

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En este momento, ya son 140 despidos ejecutados que afectan a distintas áreas del organismo a lo largo del país. Recuerden que nosotros tenemos presencia territorial desde la Quiaca hasta la Antártida y, fundamentalmente, el área más atacada es la de los observadores meteorológicos, ese que tanto ningunea el ministro Sturzenegger en sus declaraciones. Ningunea absolutamente todo el servicio. Son 140 puestos que hoy por hoy dejan de funcionar y no hay cómo reemplazarlos porque no hay personal de reemplazo.

¿Qué significa esto? Que ya se están viendo las consecuencias porque hay zonas enteras del país que no pueden ser controladas, por ejemplo a la noche. No podés controlar cantidad de lluvias, no podés controlar niebla, no podés controlar qué sucede con las variables meteorológicas a la noche, lo cual es fundamental a la hora de tener un avión sanitario en algún aeródromo que requiera ese servicio. No puede aterrizar si no hay un informe meteorológico detrás.

Además hay posibilidad de un recorte mayor de personal. Dicen que van a despedir cien personas más y continuamente te dicen que ese número se puede agrandar si uno sigue reclamando. Es ilógico, pero está así.

¿En qué consiste el ninguneo del ministro Sturzenegger, es decir, hace argumentaciones tecnológicas, cierta obsolescencia de sistemas? ¿De qué forma ningunea y por qué?

El que salió a hablar fue Sturzenegger. Y ustedes saben que nosotros dependemos del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa no sale a desmentir a este señor, como tampoco salen a desmentirlo las autoridades del servicio. Tenemos un director que se llama "El Silencio" y permite que un ministro ningunee su propio organismo.

¿Qué está diciendo este señor? Está diciendo que solamente hay 20 meteorólogos en todo el servicio, lo cual es mentira. Nosotros tenemos alrededor de 148 compañeros que son estudiosos de la meteorología, formados en universidades públicas, tanto en la Universidad de Buenos Aires como la de La Plata y la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) en Córdoba.

Hay una inversión del Estado en formar a estos profesionales, que pueden ser técnicos, bachilleres, licenciados o doctores en ciencias de la atmósfera, y ocupan roles de pronosticadores, investigadores, estudiosos de la climatología, hidrología y agrometeorología. Todo impacta en la actividad del país. También están los pronosticadores aeronáuticos.

El área más atacada, la de los observadores meteorológicos, es un perfil técnico formado por el propio organismo, encargado de monitorear variables que alimentan un sistema de alertas tempranas. Ese sistema permite emitir advertencias ante fenómenos severos y que el ciudadano tome precauciones, o que organismos como Defensa Civil actúen ante eventos que pueden tornarse trágicos, como fue el de Bahía Blanca, donde el sistema de alertas fue efectivo.

Sturzenegger vivió en Estados Unidos, fue profesor en Harvard durante este siglo, así que lo debe tener presente. A mí me tocó vivir al fin de la dictadura allí en Estados Unidos y en aquella época me sorprendía enormemente que predecían que a las 3 de la tarde exactamente iba a llover y a las 3 de la tarde llovía, con un nivel de exactitud que hace 40 años no veía en la Argentina. Imagino que debe haber avances tecnológicos que permiten otro tipo de predicción. No sé en qué se basa epistemológicamente Sturzenegger para hacer la crítica o el ninguneo que usted menciona. ¿Podría compartir de una manera didáctica qué cambió en la meteorología en los últimos años?

La realidad es que a nivel mundial todos los servicios meteorológicos se deben robustecer con tecnología y capacidades humanas. Tengamos en cuenta que nuestro servicio es referente en el mundo porque no pasa desapercibida la calidad de nuestros profesionales. ¿Qué significa un avance en la tecnología? Te doy un ejemplo. Ingreso a trabajar en el servicio en 2012. En ese momento el país contaba con tres radares meteorológicos y ahora, gracias a la red SINARAME me que surgió en 2011, ya pasamos los 20 radares meteorológicos.

Cuanto más achicás la zona de análisis de los fenómenos, más precisión le podés dar a los pronósticos. Nuestro país es muy extenso, entonces cuanto más tecnología tenés y más capacidades humanas, más chico va a ser el radio de análisis de un evento. Trabajamos con probabilidades, no con certezas. Las probabilidades no necesariamente implican exactitud absoluta. Pero si vos analizás muchos kilómetros, puede que la precisión falle en un punto y sea correcta en otro.

Nosotros somos un organismo científico técnico. Eso significa que nos basamos en la tecnología para llevar a cabo nuestras tareas. Necesitás inversión. Hoy por hoy él dice que están obsoletos, que hay que echar a todas las personas, que alcanza con dejar 150. Pero en el mientras tanto estás reemplazando por vacío. Y volvemos al tema: el capital humano no puede ser reemplazado. A lo sumo, lo que tenés que hacer es darle más capacidad para enfrentar nuevas tecnologías. Tenés que acompañar al humano con la tecnología y a la tecnología con el humano.

Ese es el argumento de Sturzenegger y quería darle la posibilidad para que usted lo refutara.

Ojalá que no destruyan más nada, porque no solamente le está pasando a nuestro organismo, le está pasando al INTI, que tanto hace para la protección de la vida. Tengamos cuidado.

"Sturzenegger desconoce el funcionamiento de la meteorología en el mundo"

Algunos comunicadores van a tener que tener cuidado porque con ciertos relatos lo único que hacen es darle pie a este gobierno para que destruya más y que haya muertes, y eso hay que evitarlo.

MV cp